90 yıldır icra yoluyla teslim ediliyordu, o dönem sona erdi: Uygulama pilot il Kırıkkale'de başladı

KIRIKKALE (İHA) - Boşanan veya boşanma aşamasındaki çiftlerin "çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması" işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik uygulama pilot il Kırıkkale'de başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen ve 30 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile "çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması" işlemleriyle ilgili yeni düzenlemeler yapıldı.

90 yıldır uygulanan ve zaman zaman tartışmalara da neden olan icra yoluyla çocuk teslimine son veren yeni uygulamaya Kırıkkale'de de başladı. Gençlik Merkezi'nde çocuklara hitap edecek şekilde hazırlanan "Çocuk Görüşme Merkezi" adı altında bir oda hazırlandı.

Kırıkkale Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Zeynep Tekin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıklarını tamamlayan Kırıkkale'nin de pilot iller arasında olduğu söyledi.

30 Kasın 2021 tarihinde 5. yargı paketinin geçişiyle birlikte çocukla kişisel ilişki ve çocuk teslimi konularında bir takım değişiklilerin meydana geldiğini ifade eden Tekin, "Daha evvel çocukla kişisel ilişki kurulması ve çocuk teslimi ile ilgili iş ve işlemler icra müdürlüklerince yürütülüyordu. Bu yasa da gelen değişiklikle birlikte Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğüne geçmiş oldu. Bununla ilgili olarak bir takım düzenlemeler planlamalar yapıldı. Çocuk Görüşme Merkezi'nin amacı daha önceki eski usulde çocuklar evinden alınıyordu. Ancak şimdi tarafsız olarak çocuk dostu olarak oluşturulan bu alanlarda artık çocuk teslimleri gerçekleştirilmiş olacak. Bununla ilgili olarak velayet sahibi velayet sahibi kişi yükümlü olarak değerlendiriliyor" dedi.

Tekin, "Kişisel ilişki kurulan kişi ise hak sahibi olarak değerlendirilmektedir. Süreç şu şekilde işliyor. Hak sahibi kişi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğüne gelerek talepte bulunuyor. Bununla ilgili olarak kayıt işlemleri yapılıyor. Yükümlü ile iletişim kuruluyor. Çocukla iletişim kurulma süreci bu çocuk görüşme merkezlerinde yapılmış olacak. Nitekim refakatle kişisel ilişki kurulan dosyalar var. Bu dosyalarda da çocuğun örselenmemesi adına görüşmeler bu ortamlarda yapılması planlanmakta" diye konuştu. - KIRIKKALE