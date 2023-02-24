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90 yaşındaki Zehra nine evinin kapılarını depremzede aileye açtı

Yerel Haberler

90 yaşındaki Zehra nine evinin kapılarını depremzede aileye açtı

Sivas'ta yaşayan 90 yaşındaki Zehra Nine, televizyonda gördüğü depremzedelere üzüldüğü için boş olan eşyalı evini depremzede aileye açtı.

Sivas'ta yaşayan 90 yaşındaki Zehra Nine, televizyonda gördüğü depremzedelere üzüldüğü için boş olan eşyalı evini depremzede aileye açtı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan iki depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olarak yaraları sarmaya devam ediyor. Deprem bölgesinde evlerini kaybedip barınma sorunu yaşayan vatandaşlar ise çevre illere giderek bu sorunu çözmeye çalışıyor. Sivas'ta ise bu duruma kayıtsız kalmayan 90 yaşındaki Zehra Altıntaş, kızının evinde kaldığı için kendisine ait eşyalı evini Kahramanmaraş'ta depreme yakalanarak evlerini kaybeden 9 kişilik Tömeağaç ailesine açtı. Zehra ninenin bu davranışı ise depremi fırsat bilerek kiralara zam yapanlara adeta ders niteliğinde oldu.

"Televizyonda görünce üzüldüm"

Zehra nine, depremzedeleri televizyonda görünce üzüldüğünü belirterek, "Ben kızımın yanında oturuyorum o yüzden 1 yıldır evim boştu. Bende kocam ve kendi hayrıma oğluma depremzedeleri evime getirmesini söyledim. Onların perişan hallerini televizyonda görünce üzüldüm. Başkaları kiraları yükseltti, oğluma söyledim oda depremzedeleri evime getirdi. Allah yardımcıları olsun" dedi.

"Bugün onların yarında bizim başımıza gelebilir"

Zehra Altıntaş'ın kızı Düriye Karakaya ise böyle bir felaketin bir gün herkesin başına gelebileceğini söyleyerek, "Depremi görüp üzüldük. Annem 1 yıldır benim yanımda kalıyor. Annem, 'evim boşta duruyor depremzedelere verelim' dedi. Bende kardeşlerime söyledim. Kardeşimde belediyeye haber verdi. Aileyi bulup eve yerleştirdi şimdi babamın anamın hayrına oturuyorlar. Ev dayalı döşeli eşyalar sıfır bütün ihtiyaçları var. Eşyalı evleri 9 bin liraya kiraya veriyorlarmış. Allah'tan korksalar böyle fırsatçılık yapmazlar. Biz iyi örnek olduk ama zaten depremzedelerin başlarına böyle bir felaket gelmiş. Onlarda Allah'tan korksalar fırsatçılık yapmazlar. Bugün onların yarında bizim başımıza gelebilir. Ailece böyle bir şeye vesile olduğumuz için mutluyuz. Ne zamana kadar oturabilirse otursunlar" şeklinde konuştu. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Türkiye Allah Sivas Yerel Haberler

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