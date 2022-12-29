90 yaşındaki usta 82 yıldır kaval, 50 yıldır ise sipsi çalıyor

Denizli'nin Çameli ilçesinde 82 yıldır kaval, 50 yıldır ise sipsi çalan ve çalgı aleti yapımıyla usta Mesut Geçgel, görenleri hayrete düşüyor. 90 Yaşındaki Mesut Geçgel, "Sipsiyi ve kavalı uzun havalarda çaldığım zaman herkes yanık yanık dinler" dedi.

Denizli'nin Çameli ilçesi Belevi Mahallesinde 1932 yılında doğan Mesut Geçgel, okuldan sonra çobanlık yaptığı 8 yaşında kaval çalmaya başladığını anlattı. Askerliğini bitirmesinin ardından ilçede çiftçiliğe devam eden Geçgel, 40 yaşında sipsi çalmaya düğünlere ve eğlencelere gittiğini söyledi. Kendini sipsi, kaval yapımında ve kullanımında geliştiren 90 yaşındaki Mesut Geçgel, 82 yıldır kaval, 50 yıldır ise sipsi çaldığını görenlerin ise şaşırdığını belirtti. Sipsi ve kaval yapımında usta olan Geçgel, yaptığı çalgı aletlerini satarak tek başına geçimini sağlıyor. Oyun havalarında kullanılan, küçük boylu üflemeli çalgı olan sipsinin sesinin diğer çalgı aletlerine benzemediğini ve eskisi gibi sipsi çalıp, yapanın olmadığını söyledi.

"Kaval çalmaya 8 yaşında, sipsiye ise 40 yaşında başladım"

90 yaşındaki sipsi ve kaval ustası Mesut Geçgel, "Benim kaval ve sipsi çaldığımı görenler buna inanamıyor. Benim arkadaşım kaval, sipsi, stres atmak için canım sıkıldı mı alırım elime bir sipsiyi, bir kavalı bunlarla uzun havaları çalarım, herkes yanık yanık dinler. Oyun havaları çalmaya başladığımda erkekler dönerek oynamaya başlar. Düğünlere, davetlere giderim. Kavalın ve sipsinin hazırlanması var. Sipsi 6 deliklidir ve sıcak şişle tek tek delikleri oluştururum. Oyun havası, uzun hava olsun alt parmakla ritimleri çevirirsin, üst parmaklarla ayrı sesler verirsin. Bu kargılar Muğla'nın Dalyan ilçesinden gelir. İsteyene bunları yapıp satıyorum. Bu şekilde vakit geçiriyorum. Sipsi çalmaya 40 yaşında başladım. Kavalı ise 8 yaşından beri çalıyorum. 82 yıldır kaval çalıyorum. İsteyenlere satıyorum, bu kavallar özeldir" diye konuştu. - DENİZLİ