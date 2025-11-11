Haberler

90 Öğrenci 'Gençler Bakanlığında' Projesi İçin Ankara'ya Uğurlandı

90 Öğrenci 'Gençler Bakanlığında' Projesi İçin Ankara'ya Uğurlandı
Güncelleme:
Bilecik'ten Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Gençler Bakanlığında' projesi kapsamında 90 öğrenci, Ankara'nın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etmek üzere uğurlandı. Projeyle gençlerin bilgi ve deneyim kazanması hedefleniyor.

Bilecik'ten Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü "Gençler Bakanlığında" projesi kapsamında 90 öğrenci Ankara'ya uğurlandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyon kapsamında 90 öğrenci Ankara'nın tarihi, kültürel ve siyasi mekanlarını ziyaret edecek. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, öğrencilerle bir araya gelerek proje hakkında bilgi verdi. Demir, öğrencilere gezi boyunca dikkat etmeleri gereken hususları aktararak, gençlere verimli bir deneyim yaşamaları için tavsiyelerde bulundu. Ardından öğrenciler, heyecanla Ankara'ya doğru uğurlandı.

İlgili program ile gençlerin tarih, kültür ve siyaset alanında bilgi ve deneyim kazanmaları hedefleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

