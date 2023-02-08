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9 yaşındaki Umut Efe, kumbarasındaki paraları depremzedelere gönderdi

Yerel Haberler

9 yaşındaki Umut Efe, kumbarasındaki paraları depremzedelere gönderdi Amasya'nın Taşova ilçesinde 9 yaşındaki Umut Efe Doğan, kumbarasında biriktirdiği bozuk paraları depremzedelere gönderdi.

9 yaşındaki Umut Efe, kumbarasındaki paraları depremzedelere gönderdi

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde 9 yaşındaki Umut Efe Doğan, kumbarasında biriktirdiği bozuk paraları depremzedelere gönderdi. Paraları sayan görevlilerden 135 TL'lik makbuzunu alan yardımsever çocuk bu şekilde kendisini iyi hissedeceğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye destek için Taşova Kaymakamlığı ve Taşova Belediyesi'nin başlattığı kampanya 7'den 70'e her yaştan vatandaşın katıldığını belirten Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Depremde kaynaklanan sıkıntılara bir nebze olsa merhem olmak için ilçemizde başlatılan kampanyası büyük bir hızla devam ediyor. Bizler bir araya geldiğimiz sürece güçlüyüz" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serdoğan Sıvacı - Yerel

Amasya Taşova Umut Yerel Haberler

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