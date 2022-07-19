9 yaşındaki Halit'in hayali gerçek oldu

Sinop'ta minik Halit'in özel harekat polisi üniformasını giyme hayalini İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şubesi yerine getirdi. Haber merkezinde anons yapan Halit, diğer şubelere de konuk oldu.

Sinop'ta 9 yaşındaki Halit'in özel harekat polisi üniformasını giyme hayalini İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yerine getirdi. Üniforması ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince misafir edilen minik Halit, Emniyet Müdürlüğü'nde birimleri gezdi. Haber merkezinde anonsa katılan Halit, ardından Olay Yeri İnceleme ve Çevik Kuvvet birimlerini inceledi. Bir gününü polislerle birlikte geçiren Halit'e Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner tarafından hediye verildi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Yerel