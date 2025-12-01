9 Yaşındaki Ayşe Yaren, Küçükbaş Hayvancılık İle Geleceğe Hazırlanıyor

Eskişehir'in kırsalında küçükbaş hayvancılık yapan Ali Armağan'ın 9 yaşındaki kızı Ayşe Yaren, küçük yaşına rağmen hayvanlarla yakından ilgilenip, boş zamanını eşek üzerinde babasıyla koyun güderek geçiriyor. Ayşe Yaren, ileride veteriner hekim olmak istiyor.

Tepebaşı ilçesi Keskin Mahallesi'nde 36 yaşındaki Ali Armağan, küçükbaş hayvancılık yaparak geçimini sağlıyor. Sevdiği işi yapan Armağan'ın kızı 9 yaşındaki Ayşe Yaren Armağan da babası gibi koyunları çok seviyor. Küçük yaşına rağmen okuldan sonraki zamanlarını koyunlarını güderek ve onlarla ilgilenmekle geçiren minik Ayşe, eşeğe binip gözünü bir an bile koyunların üzerinden ayırmıyor. Eğitimini tamamlayıp ileride veteriner hekim olmak isteyen Armağan, hayvanların kendisine iyi geldiğini ve bunun derslerine olumlu yönde yansıdığını aktardı. Baba mesleğini devam ettirdiği için kızıyla gurur duyan Ali Armağan, her anlamda çocuğuna destek vermeye hazır olduğunu aktardı. Baba-kız kırlarda yan yana koyun güderek zamanlarını değerlendiriyor.

"Babamın yanından hiç ayrılmıyorum"

Hayvancılığı ve hayvanları çok sevdiğini belirten Ayşe Yaren Armağan, "Hayvanları çok seviyorum, gelecekte veteriner olmayı istiyorum. Babamın yanından hiç ayrılmıyorum. Hayvanların nasıl yemlendiğini öğreniyorum. Dağ taş geziyorum. Hayvanlarla ilgileniyorum. Eşeğe biniyorum. Eşeğimizin adı yok. Tatlım, canım. Hem huzur veriyor hem babam ilgileniyor diye. Hayvanlar şeker gibi, onları seviyorum. İlgilerim bunlar. Küçük köpeğim var adı 'Elmas', onunla ilgileniyorum. Babama yardım ediyorum. Veteriner olmak için hayvanların hastalıklarını nasıl iyi yaşayacaklarını öğreniyorum" dedi.

"Cesaretinden dolayı kızımla gurur duyuyorum"

Kızının en büyük yardımcısı olduğunu söyleyen baba Ali Armağan ise, "Çok hevesle öğreniyor yavaş yavaş bakalım. Doğumlarda bile bana yardım ediyor. Ben her şeyi öğrenmesini istiyorum. Yeri geliyor sinemaya gidiyoruz, yeri geliyor kafeye gidiyoruz, yeri geliyor tarlaya beraber gidiyoruz. Şimdiden ben öğretiyorum yani traktör kullanmasını, hayvancılığı. Gördüğünüz gibi eşek ile geziyor zaten hayvanları hiç rahat bırakmıyor. Hepsinin tepesinden oynayıp duruyor yani. Vallahi ben mutluyum. Biz de babamızın yanında böyleydik. Çekirdekten yetişmekle sonradan olmak arasında çok fark var yani. Şimdi küçüklüğünden beri sevecek bu işi. İnşallah bu işi yapar. En azından öğreniyor. İleride bir seçenek olacak onun için. Cesaretinden dolayı kızımla gurur duyuyorum. Sevgisinden dolayı sevinçliyim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR