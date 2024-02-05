Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan gazi Kadir Yavuz'dan hainlere mesaj

9 şehidin verildiği Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanarak gazi olan Kadir Yavuz, hainlere unutamayacakları bir mesaj vererek, "Devletimiz daha güçlü ve daha istikrarlı bir şekilde mücadeleye devam edecektir. Türk milleti bu bilinçle her zaman bu göreve devam edecek" dedi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yavuz, GATA'daki tedavisi sonrası taburcu edildi. Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan ve yüzde 30'a yakın duyma kaybı yaşayan Yavuz memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe Köyündeki baba ocağına geldi.

Şehit olan silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet, yaralı silah arkadaşlarına da acil şifalar dileyen Yavuz, "GATA'da tedavim sonrası 2 Şubat'ta taburcu oldum. Tedavim sürüyor genel olarak sağlık durumum iyi. Hava şartları olumsuz olduğu için sızma girişimi yaşadık. Görüş mesafesinin kısıtlı olmasından dolayı 9 arkadaşımız şehit oldu. Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ve yaptık. Keşke şehit vermeseydik ve elimizden daha fazlası gelseydi. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutturmayacağız. Devletimiz daha güçlü ve daha istikrarlı bir şekilde mücadeleye devam edecektir. Türk Milleti bu bilinçle her zaman bu göreve devam edecek. Ben olmazsam bir başkası bu görevi sonuna kadar yapacağından şüphem yok. Bu bayrağı hiçbir zaman indiremeyecekler" dedi.

"Vatanımız milletimiz sağolsun"

Oğlunun tedavi sonrası evine döndüğü için mutlu olduğunu belirten baba Ramazan Yavuz ise "Şehitlerimizin ailelerine Allah sabırlar versin. Yarılara acil şifalar diliyorum. Allah oğlumuzu bize bağışladı. Vatanımız milletimiz sağolsun" diye konuştu.

Yavuz'un tedavisinin devam edeceği öğrenilirken, sağlık durumunun ise iyiye gittiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR