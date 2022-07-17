- 9 günlük tatil bitiminde beklenen trafik yoğunluğu yaşanmadı

Afyonkarahisar'da karayollarında araç geçişleri arttı ama yoğunluk olmadı

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin önemli kavşak noktalarından birisi olan Afyonkarahisar'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası önceki yıllara nazaran trafik yoğunluğu yaşanmadı.

Ankara, Antalya, Denizli, Isparta, Kütahya, Konya ve İstanbul karayollarını birbirine bağlayan Afyonkarahisar'da önceki yıllara nazaran beklenen trafik yoğunluğu yaşanmadı. Yoğunluğun yaşanmamasının en büyük nedenlerinden birisinin ise tatilcilerin dönüş zamanının son güne bırakmamaları oldu. Normal günlere nazaran yine de araç sayısının fazla olduğunun gözlendiği karayollarında araç kuyrukları ise oluşmadı.

Antalya'dan dönen ve Bilecik'e giden tatilcilerden Samet Büyükburç, dönüş yolunda sadece il ve ilçe merkezlerinde yoğunluğa yakalandıkları onun dışında karayollarında yoğunluk olmasına rağmen araç kuyruklarının yaşanmadığını dile getirdi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel