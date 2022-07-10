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9 günlük bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar soluğu Karasu'da aldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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9 günlük bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar soluğu Karasu'da aldı

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, soluğu Sakarya'nın Karasu ilçesinde aldı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, soluğu Sakarya'nın Karasu ilçesinde aldı.

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, Sakarya'nın Karasu ilçesine geldi. Meteoroloji verilerine göre bayramın yağmurlu geçmesi öngörülürken, güneşli geçen ilk günde bazı tatilciler sahillere akın etti. Sokaklardaki araç yoğunluğunun geçen senelere göre az olduğunu belirten Fevzi Sağlam, ilçedeki sahil projesinin egzersiz ve yürüyüş için iyi olduğunu aktardı. İstanbul'un yoğunluğundan sonra Karasu'yu cennete benzeten Ece Kapucu ise her yaz tatilinde bölgeye geldiğini söyledi.

Esnaf Hasan Ekşi, "Yoğunluk bu yıl beklentimizin çok altında" derken, deniz kenarına gelerek serinlemeyi tercih eden Kemal Uçar ise, "İstanbul'dan geliyoruz. Orası çok nemli ve sıcak. Tatilimizi Karasu'da geçiriyoruz. Ailemizle birlikte 10 gün tatil yapacağız" dedi. - SAKARYA

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı İstanbul Sakarya Yerel Haberler

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