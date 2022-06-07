9 gün açık kalan kitap fuarını 100 binden fazla kişi ziyaret etti - Haberler

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9 gün açık kalan kitap fuarını 100 binden fazla kişi ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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9 gün açık kalan kitap fuarını 100 binden fazla kişi ziyaret etti

Afyonkarahisar'da bu yıl 4.'cüsü düzenlenen 'Kitap Fuarını' açık kaldığı 9 günlük süre boyunca 100 binden fazla kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Afyonkarahisar'da bu yıl 4.'cüsü düzenlenen 'Kitap Fuarını' açık kaldığı 9 günlük süre boyunca 100 binden fazla kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Büyük Taarruz ve Büyük Zafer'in 100'üncü yıldönümü dolayısıyla 100 bin kitapsever hedefiyle kapılarını açan 4. Afyonkarahisar Kitap Fuarı, bu hedefine ulaştı. Açıldığı 27 Mayıs'tan itibaren yoğun bir ilgiyle karşılaşan fuarı 100 binin üzerinde misafirini ağırladı.

Fuarın Koordinatörü Mehmet Abdioğulları, Afyonkarahisar'ın il merkezi ve ilçeleriyle kitap fuarına sahip çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Zaman zaman iklim şartlarından kaynaklanan yoğun yağış dolayısıyla zor anlar yaşadık. Hem Sayın Valimiz, hem Sayın Belediye Başkanımız iyi de ve kötü de bizim yanımızda oldular. Kitapseverlerimiz, uygun fiyata kitap bulma fırsatı elde etti. Yayın evlerimiz durgunlukta bir nebze olsun hareketlilik yaşadı. Geleceğimiz olan çocuklarımız kitapla haşır neşir oldu. Bu fuarın en büyük amacı da buydu. Kitabı ne kadar çok geniş kitleye sevdirirsek yarınlarımızdan o kadar emin oluruz. İnşallah, bunu başardık. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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