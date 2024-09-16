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88 Yaşındaki Ali Mazlum, Ezbere Şiir Okuyarak Gençlere Taş Çıkarıyor

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Amasya'da 88 yaşındaki Ali Mazlum, ezberinde binden fazla şiir bulundurarak gençlere ilham veriyor. Emeklilik hayatında hafızasını taze tutmayı başaran Mazlum, şiirleriyle rakipsiz olduğunu söylüyor.

Amasya'da 88 yaşındaki Ali Mazlum, ezbere okuduğu şiirlerle dikkat çekiyor. Binden fazla şiiri olup ezbere sıraladığı dizelerle gençlere bile taş çıkartan Ali dede, kendisine yaşıtları arasında rakip bulamıyor.

40 yıl önce su pompası operatörlüğünden emekli olan 3 çocuk babası Mazlum, görev yaptığı köyleri ve beldeleri hızla sıralayarak hafızasının tazeliğini koruduğunu göz önüne seriyor. Aynı zamanda hafız olup 'İlahi Esintiler' adlı kitabının yanına yeni bir kitap daha eklemek için destek isteyen Mazlum, "Ezberim kuvvetlidir. Yaşıtlarım arasında rakibim yok. O kadar gezdim. Kimseyi göremedim" dedi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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