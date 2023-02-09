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87 saat sonra gelen kurtuluş

Yerel Haberler

87 saat sonra gelen kurtuluş

Adıyaman'da iki çocuk annesi bir kadın 87 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkartıldı.

Adıyaman'da iki çocuk annesi bir kadın 87 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkartıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle yıkılan binalardan 4. günde de güzel haberler geliyor. Adıyaman Bahçelievler Mahallesi 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi yakınında bulunan Birlik Apartmanından sevindiren haber geldi. İki çocuk annesi Fatma Tabakçı (37) Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından sıkıştığı yerden 87 saat sonra kurtarıldı. Ekiplerin titiz ve dikkatli çalışmasıyla kadının bulunduğu yere ulaşıldı. Ekipler kadının vücudunun yarısını yüzeye çıkarttı. Daha sonra halatlar yardımı ile çıkartılan kadın sedyeye konuldu. Büyük bir sevincin yaşandığı kurtarmada, kadın iki çocuğunun da çıkartılmasını istedi. Ancak onlar kendisi gibi şanslı değildi.

UMKE ve sağlık ekiplerini ilk müdahalesi sonrasında yaralı kadın ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bahçelievler Mahallesi Kahramanmaraş Adıyaman Aile Yerel Haberler

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