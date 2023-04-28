Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 86 personel yemin ederek memur kadrosuna geçti.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 86 personel yemin ederek memur kadrosuna geçti.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde sözleşmeli personel olarak görev yapan 86 personel yemin ederek memur kadrolarına geçişini tamamladı. Düzenlenen törende kurumdan emekli olan personellere de plaket takdim edilerek deprem bölgesinde gönüllü çalışan personellere teşekkür belgeleri verildi. - ERZİNCAN