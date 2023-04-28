Üye Girişi
Haberi Paylaş
86 personel yemin ederek memur kadrosuna geçti

86 personel yemin ederek memur kadrosuna geçti

Yerel Haberler

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 86 personel yemin ederek memur kadrosuna geçti.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 86 personel yemin ederek memur kadrosuna geçti.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde sözleşmeli personel olarak görev yapan 86 personel yemin ederek memur kadrolarına geçişini tamamladı. Düzenlenen törende kurumdan emekli olan personellere de plaket takdim edilerek deprem bölgesinde gönüllü çalışan personellere teşekkür belgeleri verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzincan Gençlik Memur Spor Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title