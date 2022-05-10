85 yaşındaki Altan Nine'nin Menderes sevgisi görenleri şaşırtıyor

AYDIN (İHA) - Aydın'da yaşayan 85 yaşındaki Altan Bandırma'nın Adnan Menderes sevgisi görenleri şaşırtıyor. Aynı zamanda gurbetçi olan Altan Nine, 1965 yılında Almanya'da ilk maaşı ile satın aldığı Menderes işlemeli porseleni gözü gibi koruyup saklıyor.

"Adnan Menderes sevgisi devir ve mekan tanımıyor"

17 Eylül 1961 tarihinde demokrasi ayıbı olacak şekilde idamıyla şehit edilen Merhum Başvekil Adnan Menderes sevgisi hemen sonrasındaki kısıtlamalara, aradan geçen altmış yıldan daha fazla vakte rağmen halen devam ediyor. Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Sinema Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Turan Akkoyun, aradan geçen yıllara rağmen sadece Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında Menderes Sevdalılarını görmenin mümkün olduğunu söyledi. Aydın'ın en yaşlı isimlerinden biri olan Altan Bandırma'yı ziyaret eden Prof. Dr. Akkoyun, dile getirilen hatıralarla adeta geçmişi yaşadıklarını belirterek "Gün geçmiyor ki kıyıda köşede samimi bir şekilde itinalı ile muhafaza altına alınmış bir hatıraya rast gelinmesin. 1937 Umurlu doğumlu 85 yaşındaki Altan Bandırma ninemizin evinde itina ile saklanan Merhum Başvekilin yargılanmasına dair bir Hayat Mecmuası yanı sıra idamından hemen sonra Almanya'da alboth & kaiser bavaria imzası ile üretilen porselenin manevi değeri paha biçilemeyecek derecede yüksektir" diyerek bu tür hatıraları kayıt altına almaya çalıştıklarını söyledi.

İlk maaşıyla satın almış

Bugün 85 yaşında olan Altan Bandırma, henüz otuz yaşına erişmeden 1 Ocak 1965 tarihinde Almanya'ya Türk işçisi olarak tek başına gittiğini belirterek "Aynı zamanda hemşerimiz olan Menderes'in yaşadığı mağduriyet bizleri de üzüyordu. Geçim ve maişet telaşına rağmen Merhum Menderes ve Türk Bayrağı motifli porseleni ilk maaşımla satın almıştım. 1982 yılında yine darbenin alabildiğince hüküm sürdüğü günlerde malulen emekli olduktan sonra Türkiye'ye döndüm. Benim için bu Menderes motifli porselenin değeri paha biçilemeyecek kadar büyüktür" dedi.

Aydın Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Turan Akkoyun, Refah-Yol iktidarında 1997 yılında planlanan ancak sıradaki darbe ile iptal edilen III. Kültür Şurası için hazırlamış oldukları "aile arşivleri" hususunun bu örnekte olduğu gibi önemini bir kere daha fark etme imkanı bulduklarını ifade ederek başta Adnan Menderes ve arkadaşlarını saygıyla, rahmetle andıklarını, Türk Milletinin kendisine hizmet eden evlatlarını sessiz belki ancak muhabbetle hatırladığı dile getirdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel