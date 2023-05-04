84 yaşındaki Hatice teyze, 70 kilometre uzaktan Bahçeli'yi görmek için geldi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 14 Mayıs seçimleri için geldiği Muğla'daki mitingde vatandaşlar alanı doldurdu. Bahçeli'yi görmek için yaklaşık 70 kilometre uzaktan gelen 84 yaşındaki Hatice Çakmak da miting alanındaki yerini aldı.

Miting alanına Menteşe'nin en uzak kırsal mahallesi Göktepe grup mahallelerinden gelen 84 yaşındaki Hatice teyze, "Ben mitinge kilometrelerce uzaktan Muğla'nın köylerinden geliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi görmek için geldim. Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sağ olsunlar, Allah onları memleketimizin başından eksik etmesin" dedi. - MUĞLA