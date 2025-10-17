Haberler

832 Yıllık Ulu Cami İçin 300 Milyon TL'lik Restorasyon

Güncelleme:
Sivas İl Müftüsü Hasan Limon, tarihi Ulu Cami'nin restorasyonu için 300 milyon TL'lik bütçe ayrıldığını ve çalışmaların yaklaşık 3 yıl süreceğini açıkladı. Ayrıca, il genelindeki camiler ve Kur'an kursları hakkında bilgiler verdi.

Sivas İl Müftüsü Hasan Limon, 832 yıllık Tarihi Ulu Cami'nin yaklaşık 300 milyon TL'lik bir bütçe ile restore edileceğini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara Keçiören İlçe Müftülüğünden Sivas İl Müftüsü olarak atanan Hasan Limon, kahvaltı programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. İl genelindeki camiler ve kuran kursları hakkında verileri paylaşan Limon, yerel ve ulusal gazetecilerin kente dair sorularını cevaplayarak istişarelerde bulundu. 1 metre 10 santimetrelik eğri minaresi ve 832 yıllık bir tarihe sahip olan Ulu Caminin restorasyon çalışmaları hakkında da bilgiler veren Limon, Ulu Cami restorasyonun yaklaşık 3 yıl süreceğini belirterek bu restorasyonun da yaklaşık 300 milyon TL'lik bir bütçe ile yapılacağını ifade etti. İnşası devam eden Merkez Cami hakkında sorulan soruları da cevaplayan Limon, "Merkez Cami inşattın yüzde 60'ının tamamladık. Maksimum 2 yıl içerisinde camimizi hizmete açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"Bu yıl yaz Kur'an Kurslarımıza toplam 24 bin 665 öğrenci katıldı"

Müftü Limon, İl genelinde 249 görevlisi bulunmayan caminin olduğunu ifade ederek, "Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluşundan bu yana benimsediği ilkeler doğrultusunda doğru bilgi, güzel ahlak ve İslam'ın iki temek kaynağı olan Kuran-ı Kerim ve sünnet ışığında hizmetlerimizi sunmaktayız. Sivas İl müftülüğü olarak toplumun tüm kesimlerine dini rehberlik sunmak, manevi değerleri yaşatmak ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bugün itibariyle ilimiz merkezinde 209, köylerinde 126 camimiz, ilçelerde ise 998 vatandaşlarımıza ibadet ve manevi rehberlik hizmeti sunulmaktadır. Bunun yanında ilimiz genelinde 249 münhal yani görevlisi olmayan camimiz vardır. İl merkezimizde mülkiyeti vakıflara ait 58, ilçelerimizde ise 40 camimiz mevcuttur. İçerisinde Sakal-ı Şerif ve Kutsal Emanetler bulunduran 16 camimiz bulunmaktadır. Sivas genelinde faaliyet gösteren 183 Kur'an Kursumuzda, bin 442 öğrenci 4-6 yaş grubunda, toplamda üç bin 61 öğrencimizle yetişkin ve hafızlık sınıflarımızda eğitimlerimiz aralıksız sürmektedir. Bu yıl yaz Kur'an Kurslarımıza toplam 24 bin 665 öğrenci katıldı. Bu kurslarda görev yapan 350 fedakar öğreticimiz, çocukların hem dini hem de ahlaki gelişimlerine katkı sağladılar" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
