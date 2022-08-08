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83 yaşındaki esnaf siftah parasıyla kuşlara yem alıyor

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83 yaşındaki esnaf siftah parasıyla kuşlara yem alıyor

Amasya'da 83 yaşındaki esnaf Hüseyin Keskiner, siftah parasıyla aldığı yemleri dükkanının bulunduğu sokaktaki kuşlarla paylaşıyor.

Amasya'da 83 yaşındaki esnaf Hüseyin Keskiner, siftah parasıyla aldığı yemleri dükkanının bulunduğu sokaktaki kuşlarla paylaşıyor.

"İlk parayı güvercinlere harcıyorum"

43 yıldır kent merkezinde tuhafiyecilik yapan 3 çocuk ve 7 torun sahibi Hüseyin Keskiner, sabah erkenden açtığı iş yerinin önünde bekleyen güvercinleri elleriyle besliyor. Günün ilk kazancını paylaşmaktan mutluluk duyan örnek esnaf, "İlk parayı güvercinlere harcıyorum. İşim daha bereketli oluyor. Nasip biraz daha çoğalıyor" dedi.

Yılın ahisi olmaya aday gösterildi

Daha önce minibüsçülük ve kamyonculuk da yapan Keskiner, Amasya Esnaf Odaları Birliği tarafından bu yılın ahisi olmaya aday gösterilen esnaflar arasında yer aldı. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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