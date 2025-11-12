83 Yaşındaki Alzheimer Hastası Ramazan Batur İçin Çağrı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 17 Eylül'den beri kayıp olan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Ramazan Batur'un kızı Nurcan Baturdan çağrı. O gün köye bir hayvan aracının geldiğini işaret ederek, "Fakat kendisine ulaşamadık. Köye kime geldiğini, kimle iletişim kurduğunu bilmiyoruz" dedi.

Siirt'te 17 Eylül'de kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Ramazan Batur'dan 57 gündür haber alınamıyor. İtfaiye, AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri, günlerce havadan ve karadan arama çalışmalarını yürütmüştü. 57 gündür haber alınamayan Batur'un kızı Nurcan Batur, video çekerek o gün köye gelen hayvan aracını işaret edip, şu ana kadar ulaşamadıklarını söyledi.

Nurcan Batur, çektiği çağrı videosunda, 83 yaşındaki Alzheimer hastası babası Ramazan Batur'un 17 Eylül günü Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Karabağ köyünde kaybolduğunu hatırlattı. Hala kendisinden haber alamadıklarını belirten Batur, "Kaybolduğu ilk günden itibaren jandarma, AFAD, UMKE tarafından havadan ve karadan geniş çaplı arama yapıldı. Fakat bütün aramalara rağmen babam bulunamadı. Arama çalışmaları 30'uncu günden bu yana sadece jandarma tarafından yürütülmektedir. Köy ve çevresindeki arama çalışmalarında babama dair her hangi bir ize rastlanılmaması yaşı ve hastalığı itibariyle köyden kendi başına uzaklaşmasının mümkün olmamasından dolayı en büyük şüphemiz, babamın o gün köye gelen her hangi bir araca binip köyü terk ettiği yönünde" dedi.

O gün köye bir hayvan aracının geldiğini bildiklerini ifade eden Batur, "Fakat kendisine ulaşamadık. Köye kime geldiğini, kimle iletişim kurduğunu bilmiyoruz. Köy halkı, bu konuda sessiz ve çekimser. Halbuki en ufak bir bilgi kırıntısı bile bizi babama götürebilir. Yapacağınız 5 dakikalık bir gizli ihbarla yaşlı bir insanın hayatını kurtarabilirsiniz. Hayvan aracına sesleniyorum. O gün geldiğiniz köyde yaşlı bir insan kayboldu. Bu habere denk gelmemeniz neredeyse imkansız. Lütfen bize ulaşın. İyi niyetle babamı alıp bir yere bırakmış olabilirsiniz. Hatta yolda istenmeyen kaza veya bazı olaylar gelişmiş olabilir" diye konuştu.

"Sizden hiçbir şekilde şikayetçi olmayacağız"

"Siz bize ulaşıp bilgilendirdiğiniz takdirde kendim ve ailem adına konuşuyorum. Sizden hiçbir şekilde şikayetçi olmayacağız" diyen Batur, "Almadıysanız da bize ulaşın, bilgilendirin ki üzerinizdeki şüpheleri kaldırın. Babam, belki de o gün başka bir araca bindi bilemiyoruz. Köy ve çevresinde her hangi bir güvenlik kamerasının bulunmaması bu belirsizliği daha da derinleştiriyor. Bir kamera olsaydı bugün belki de babam çoktan bulunmuş olabilirdi. Bir umutla bekliyoruz. Geceleri uykusuz, gündüzleri çaresiz şekilde. Lütfen babamı bulmadan bu olayın üstünü kapatmayın. Biz, babamın başına ne geldiğini bilmek, onu sağ salim bulmak istiyoruz. Onu bulana kadar aramaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Başında takke, bastonsuz yürümekte zorlanan, sağ el bileğinde hançer dövmesi olan biri. Lütfen babamı bulmamıza yardımcı olun" ifadelerinde bulundu. - SİİRT