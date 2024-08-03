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83 yaşındaki adamın denizdeki aktivitesi yanlış ihbarlara sebep oluyor

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Samsun'da yaşayan 83 yaşındaki Nurettin Topsakal, her gün Karadeniz açıklarında kulaç atıyor. Denize açıldığını gören bazı vatandaşlar 112'yi arayarak 'biri boğuluyor' ihbarıyla kolluk kuvvetlerini harekete geçiriyor. Topsakal, 'Bu telefon açanlar yüzünden buraya sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri geliyor' dedi.

Samsun'da yaşayan 83 yaşındaki Nurettin Topsakal, her gün Karadeniz açıklarında kulaç atıyor. Denize açıldığını gören bazı vatandaşlar 112'yi arayarak 'biri boğuluyor' ihbarıyla kolluk kuvvetlerini harekete geçiriyor. Topsakal, "Bu telefon açanlar yüzünden buraya sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri geliyor" dedi.

Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde yaşayan Nurettin Topsakal, yüzme tutkusuyla dikkat çekiyor. İlerleyen yaşına rağmen birçok gence taş çıkartan Topsakal, her gün hırçın Karadeniz'de açıklarda gözden kaybolarak kulaç atıyor. Ortalama 1 saat yüzen Topsakal zaman zaman ise insanlar tarafında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar ediliyor. Vatandaşların 'boğulma' ihbarıyla sahil güvenlik, polis, sağlık ve cankurtaran ekipleri alarma geçiyor.

"Denizde uzağa giden insanlar için 112'yi aramamızı tavsiye ederim"

İnsanların kendisini gördüğünde 112'yi aradıklarını ifade eden Topsakal, "Yıllardan beridir yüzerim. 10 yaşından bu zamana kadar yüzdüm ve herhangi bir kaza bela geçirmedim. Burada yazlığımız var. Mayıs ayında gelir ve yüzmeye başlarım. Sabah 06.00'da uyanırım ve rüzgarın esintisine göre o istikamete gider ve yüzmeye başlarım. Ben 83 yaşına girdim. Memleketim burası ve sahil kenarında büyüdüm. Devamlı yüzdüğüm için Çorum, Amasya, Tokat, Ordu gibi illerden gelen yerli turistlerimiz beni görüyor. Ben devamlı açıklarda yüzmeyi seven bir kişiyim. İnsanlar zannediyor ki açıklarda boğulan bir insan var. Öyle söylüyorlar. Halbuki boğula devamlı deniz kenarında olur. Onun için yüzmeye devam ediyorum. Bu telefon açanlar yüzünden buraya sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri geliyor. Milleti meşgul ediyorlar. Geçenlerde kadının birisi telefon açmış 'adam boğuluyor' diye feryat ediyormuş. Arkadaşlarım 'bu Nurettin Topsakal, devamlı yüzer, telefon açma' demesine rağmen telefon açmış. Akabinde ise bu hadiseler yaşanıyor. Ben kıyıdan açılsam siz beni göremezsiniz. Ben korkmam. Millet kramp girmeyi boğucu veya öldürücü zannediyor. Halbuki denizde o kramp da geçiyor. Kollarımı uzattığım zaman denizde kramp geçiyor. Denizde uzağa giden insanlar için 112'yi aramamalarını tavsiye ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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