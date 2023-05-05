83 yaşında atıl ahşapları naht sanatıyla nakış gibi işliyor

Artvin eski belediye başkanı Seracettin Yazan, 83 yaşında atıl ahşapları, naht sanatını nakış gibi işliyor.

Artvin'de bir dönem belediye başkanlık görevini yürüten Seracettin Yazan, 83 yaşından olmasına rağmen naht sanatın ilgi duyuyor.

Kızılay Şube Başkanlığı gibi birçok farkı kurumda yöneticilik yapan Yazan, emeklilik hayatını ahşap yakma ve naht sanatları ile birbirinden güzel eserler yapıyor. Gençliğinden itibaren ilgi duyduğu naht sanatına 10 yıl önce emekli olunca daha çok zaman ayırmaya başladı. Etrafta bulduğu ahşapları sanayide kesip zımparalattıran Yazan, daha nakış gibi işlediği eserleri evinin bir odasında sergiliyor. Birbirinden güzel eserler ortaya çıkaran Yazan, filografi sanatını tel ile çivinin aşkı olarak tanımlıyor. Düz bir tahtanın üzerine elindeki her hangi bir resim istediği Arapça yazı ve resim motifleri ile dikkat çeken eserlere imza atıyor.

Yaşının ilerlemesine rağmen sağlıklı yaşamının sırrını ise boş vaktini el sanatı ile ahşap yakma sanatının yürüten Yazan, "Özel tahtaları var. Yapacağımız objeyi veya resmi tahtaya geçirdikten sonra yakma makinesi ile yakarak resmediyoruz. Çok eski bir Türk sanatıdır. Naht dediğimiz ahşap üzerine oyma sanatımız var. Bu sanatımızı tanıtmak istiyorum" dedi. - ARTVİN