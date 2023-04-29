83 gündür Kekik'i yıkık binalar arasında arıyorlar

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşanan deprem sırasında kaçırdığı 'Kekik' isimli kedisini Esmahan Bük isimli vatandaş 83 gündür ağır hasarlı evlerinin yakınında aramaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ilk deprem sırasında evi ağır hasar alan Esmahan Bük, binadan hızlıca çıkmak zorunda kaldı. Çıkarken 2 buçuk yaşındaki 'Kekik' ismini verdiği kedisini de almak istedi ancak deprem sonrasında yakalayamadı. Binadan çıkan Esmahan Bük, o günden sonra her gün binanın çevresine gelerek Kekik'i aramaya başladı. Aradan 83 gün geçmesine rağmen aramalarına devam eden Bük, bina çevresindeki kedileri de beslemeyi ihmal etmiyor.

"Gören duyan olursa haber vermesini bekliyoruz"

Depremin ardından her gün aradıklarını söyleyen Esmahan Bük, "Burası bizim binamız. Kedim Kekik'i arıyorum. 2 buçuk yaşında. Kısır ve çipi var. Her gün arıyoruz ama hala bulamadık. Gören duyan olur ise haber vermesini bekliyoruz. İlk kez bu kadar çaresiz hissediyorum. Kedimin bulunmasını istiyorum. Kaç gün oldu. Umudumu yitirmek istemiyorum. Öldüğünü de düşünmek istemiyorum. Yardım istiyorum" dedi. - HATAY