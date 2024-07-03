81 yaşındaki Mehmet Ali Yördem, temizlik örneği oluyor

Kahramanmaraş'ta 81 yaşındaki Mehmet Ali Yördem, her gün evinin önünü ve bulunduğu sokağı temizleyerek örnek oluyor.

Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan 81 yaşındaki 7 çocuk babası Yördem, "Mahallenin en yaşlısıyım. Mahallemin temiz olmasını istiyorum, o yüzden de insanları temizliğe davet ediyorum" dedi.

"Yollarda çöp görsem onu mutlaka alır atarım" diyen Yördem, "Sabahleyin kalkarım. Ekmeğe giderim. Ekmeğe giderken bile yollarda bir çöp görsem onu mutlaka alır atarım çöp kutusuna. Ben örnek olmak istiyorum. Mahallede çöp gördüğüm zaman komşuları da uyarıyorum, temiz tutmaları konusunda. Onlar temizlerken ben de onlara yardımcı oluyorum" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ