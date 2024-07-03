Üye Girişi
Haberler

81 yaşındaki Mehmet Ali Yördem, temizlik örneği oluyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta yaşayan 81 yaşındaki Mehmet Ali Yördem, her gün evinin önünü ve bulunduğu sokağı temizleyerek çevresine örnek oluyor. Yördem, çöp görse bile onu alıp çöp kutusuna atan bir yaşlı olarak, komşularını da temizlik konusunda uyarıyor ve yardımcı oluyor.

Kahramanmaraş'ta 81 yaşındaki Mehmet Ali Yördem, her gün evinin önünü ve bulunduğu sokağı temizleyerek örnek oluyor.

Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan 81 yaşındaki 7 çocuk babası Yördem, "Mahallenin en yaşlısıyım. Mahallemin temiz olmasını istiyorum, o yüzden de insanları temizliğe davet ediyorum" dedi.

"Yollarda çöp görsem onu mutlaka alır atarım" diyen Yördem, "Sabahleyin kalkarım. Ekmeğe giderim. Ekmeğe giderken bile yollarda bir çöp görsem onu mutlaka alır atarım çöp kutusuna. Ben örnek olmak istiyorum. Mahallede çöp gördüğüm zaman komşuları da uyarıyorum, temiz tutmaları konusunda. Onlar temizlerken ben de onlara yardımcı oluyorum" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Çevre Yerel Yaşam Güncel Haberler

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu

 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

 Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu

Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu

Bakmadan Geçme

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU | Memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? Temmuz kira artış oranı yüzde kaç? Memur maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 memur emekli maaşı zammı yüzde kaç oldu? Mehmet Şimşek Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili ne söyledi? Mehmet Şimşek açıklama yaptı mı? KİRADA TAVAN ZAM ORANI yüzde kaç oldu? TÜFE oranı belli oldu mu? Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? Kira zamları ne kadar olacak? Kira zam oranı kaç oldu? EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI AÇIKLANDI! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, seyyanen zam yapılacak mı? TEFE- TÜFE ORANLARI NE OLDU? TEFE- TÜFE açıklandı mı? En çok hangi kategoride artış oldu? MEMUR ZAM ORANI! Memur zamları açıklandı mı? Memurlar ne kadar alacak? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU | SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde kaç oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar? İŞÇİ VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK? Memur emeklileri zam oranı ne? TÜİK ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI! Haziran ayı enflasyon oranı arttı mı? Enflasyon yüzde kaç oldu? Haziran ayı enflasyonu ne oldu? TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı mı? İsmail Yüksek neden yok, sakatlandı mı? Hollanda-Türkiye maçında Yüksek neden kadroda yok, cezalı mı? Orkun Kökçü neden yok, sakatlandı mı? Hollanda-Türkiye maçında Kökçü neden kadroda yok, cezalı mı? Avusturya'da bozkurt işareti yapmak neden yasak? Merih Demiral neden bozkurt işareti yaptı?
Gollerden sonra neden bozkurt işareti yaptı? Merih'ten maç sonu dikkat çeken sözler

Gollerden sonra neden bozkurt işareti yaptı? Merih'ten maç sonu dikkat çeken sözler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title