81 ilde eş zamanlı deprem toplantısı yapıldı

81 ilde eş zamanlı 6 Şubat depremlerini değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bilecik Valilik Edebali Toplantı Salonunda 81 İlde eş zamanlı olarak saat 4'de gerçekleştirilen toplantıda deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar ele alındı. Deprem bölgelerine, Bilecik' ten 1343 kamu personeli, 100 özel sektör çalışanı ile 679 sivil toplum kuruluşu üyesi ve gönüllü katılım sağlandığı açıklandı. Ayrıca 329 araç ve 69 iş makinesi,423 tır, 15 vagon. 30 adet konteyner ev, 10 kamyon, 9 kamyonet, 2 minibüs yardım malzemesi sevk edildiği, 300 çadır, 244 yatak, 1440 yastık-çarşaf seti ve 1600 battaniye, 364 konteyner ev, 23 kabin seyyar tuvalet, 8 kabin seyyar banyo gönderildiği belirtildi. Toplantıda, depremler nedeniyle Bilecik'e 5034 vatandaşın geldiğini, şu an 1917 vatandaşın halen Bilecik'te ikamet ettiği bildirildi. - BİLECİK