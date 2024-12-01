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80 Yaşındaki Terzi Baba, Baba Mesleğini Sürdürüyor

80 Yaşındaki Terzi Baba, Baba Mesleğini Sürdürüyor
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Kahramanmaraş'ta 80 yaşındaki Mehmet Türkçapar, uzun yıllardır terzilik yaparak hem ailesine destek oluyor hem de baba mesleğini yaşatıyor. Çeşitli zorluklara rağmen çalışmaya devam eden Türkçapar, terzilik serüvenini ve yaşam tarzını paylaştı.

Kahramanmaraş'ta bir esnaf, 80 yaşında olmasına rağmen baba mesleği terziliği devam ettiriyor.

Atatürk Meydanında konteyner iş yerinde terzilik mesleğini devam ettiren 80 yaşındaki 3 çocuk babası Mehmet Türkçapar, ilerlemiş yaşına rağmen babasının mesleği olan terziliği devam ettiriyor. Türkçapar, "Çok fazla rahatsızlığım olmasına rağmen Allah elimden çalışma gücümü almadı. Yaşam tarzım çalışmamı gerektiriyor" dedi.

8-9 yaşlarındayken makinenin başına oturduğunu söyleyen Türkçapar, "Terzilik mesleği baba mesleğim. Daha önce kapalı çarşıdaydım. Depremden dolayı Atatürk Meydanı'na geldim. Şuan burada konteyner da hizmet veriyorum. Elbiseciyim ama bize ne gelirse onu yapıyoruz. Baba mesleği olduğu için ilk defa hapa yakası dikmeyi öğrendim. Yaka dikmeyi öğrendikten sonra terzi arkadaşlara satardım. Bir süre sonra şalvar dikmeye başladım. Daha sonra dağda bayırda kullanılan cibinlik dikmeye başladım" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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