80 yaşındaki emekli astsubay 30 yıldır adliye önünde daktilo ile arzuhalcilik yapıyor

Diyarbakır'da 30 yıldır arzuhalcilik yapan 80 yaşındaki İhsan Demirseçen, astsubaylıktan emekli olduktan sonra kendini bu mesleğe adadı.

Merkez Yenişehir ilçesinde Adliye karşısında 30 yıllık arzuhalci İhsan Demirseçen (80), kentte mesleğinin son temsilcilerinden. Valilik, adliye, belediye, kamu kurum kuruluşlarının duvarı kenarında dilekçe yazan Demirseçen, 28 yıl Hava Kuvvetleri'nde astsubay olarak hizmet verdi. Teknolojinin ilerlemesiyle meslekte kırılmaların meydana geldiğini belirten Demirseçen, arzuhalciliğin yok olmasından korktuğunu ifade etti. Arzuhalcilik mesleğini sürdüren Demirseçen, "Daha önceden hava astsubayıydım. Emekli olduktan sonra arzuhalcilik mesleğini kendime sanat edindim. Allah'a çok şükür 30 yıldır arzuhalcilik işini yapıyorum. Mesleğimi severek yapıyorum. Allah'a şükür hiçbir sıkıntım yok. Ailemi geçindiriyorum, bir de emekli maaşım var. Bu da olmazsa geçinemiyoruz, yalan yok. Önceden vilayetin ordaydım, şimdi adliyenin karşısında işimi yapıyorum" dedi.

"Teknolojiye direniyoruz"

Sabah 08.00'de mesleğini yapmak üzere adliye yolunu tuttuğunu ifade eden Demirseçen, "4 çocuğum var, 2 kız, 2 erkek. Hepsi evlendi, hayatlarını kurtardılar. İşime sabah 08.30'da geliyorum, öğleden sonra 16.00'da gidiyorum. İşlerimiz önceden çok iyiydi. Hayat şartlarından ve gelişen teknolojiden dolayı biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ama yine de buna da şükür diyoruz. Vatandaşlar yazdığımız dilekçeleri bilgisayardan da çıkarabilirler. Ama bizim kadar iyi yapan olmaz. Bizim tecrübe konuşuyor. Bu mesleği bilmezsen yapamazsın" diye konuştu. - DİYARBAKIR