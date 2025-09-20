80 Yaşında Matbaacılık Yapan Enver Yarıcı'nın Hikayesi

Gaziantep'te kendisinden büyük asırlık makinelerle mesleğini sürdüren 80 yaşındaki Enver Yarıcı'nın meslek aşkı ve çalışma azmi görenleri imrendiriyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan Enver Yarıcı, henüz 13 yaşında iken küçük bir çırak olarak başladığı matbaacılık mesleğini ilk günkü aşkla 66 yıldır severek sürdürüyor. Mesleğin 1960'lı yılların ortasından günümüze değişimine de şahitlik eden Yarıcı, mesleği öğrendiği makinelerle baskı yapıyor.

Şahinbey ilçesinin Alaybey Mahallesi'nde bulunan atölyesinde matbaacılık yapan Yarıcı, 8 yaşından bu yana içinde olduğu mesleğine duyduğu tutku ile gençlere örnek oluyor. Çok küçük yaşta matbaalarda ve baskı makinelerinde mürekkep kokusu ile tanışan Yarıcı, 8 yaşında çırak olarak adım attığı meslekte yıllarca çalıştı.

Askere gidip geldikten sonra mesleği öğrendiği ustasının yanında bir süre daha çalışmaya devam eden Yarıcı, 27 yaşında ise kendi matbaasını kurdu. 1960 yılından günümüze kadar matbaacılığın gelişimine ve teknolojinin ilerlemesine de şahitlik eden Yarıcı, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürmeye devam ediyor.

Tüm baskıları eski yöntemlerle tek başına yaparak matbaasını ayakta tutmaya çalışan Yarıcı, çalışma azmi, yeni teknolojiye uyum sağlama gayreti ve ustalığıyla takdir topluyor.

13 yaşındayken ustasından öğrendiği matbaacılık mesleğinde birçok elaman yetiştirdiğini ifade eden Yarıcı, mesleğini çok sevdiğini ve halen ilk günkü heyecanını da koruduğunu ifade etti.

Teknolojik gelişmelere ve yeniliklere rağmen mesleğine duyduğu aşk ile çalışmaya devam ettiğini söyleyen Yarıcı, "İlkokulu bitirdikten sonra matbaacılık mesleğine başladım. Mesleğe başladığımda 14 yaşındaydım. Şu anda 80 yaşındayım ve mesleğime halen devam ediyorum. Yaklaşık 66 yıldır bu mesleği büyük bir aşk ve zevkle sürdürüyorum. Teknoloji son derece ilerlemesine rağmen bizdeki eski sistem ama eski sisteme rağmen halen mesleğime dev am ediyorum. Biz bu mesleğe eski makinelerle başladık. Mesleği bu makinelerle öğrendik ve mesleğe devam ediyoruz. Bu meslek benim için geçerli bir meslektir. 80 yaşında olmama rağmen büyük bir arzuyla ve şevkle çalışmaya devam ediyorum" şeklinde konuştu.

Matbaanın kokusunu, makinelerin çıkardığı sesi ve vatandaşların matbaa ihtiyaçlarını karşılamayı çok sevdiğini belirten Yarıcı, "Matbaacılık dışında birkaç mesleği daha düşünüyordum. İlkokulu bitirdikten meslek arayışı içerisindeyken ve diğer mesleklerden bir randıman alamadım. Matbaacılık mesleğimi daha çok hoşuma gitti. O zamanki sistemde yazıyı elle dizmek ve kalıbı elle yapmak gibi yöntemlerle yapıyorduk. Harfler ve yazılar elle yapılıyordu. Gazetelerin baskısını hep elle yapıyorduk. Şimdi tabi teknoloji çok geliştiği için işler daha seri, daha düzgün ve daha randımanlı çıkıyor" dedi.

27 yaşına kadar mesleği öğrendiği ustasının yanında çalıştıktan sonra kendi iş yerini kurduğunu ifade eden Yarıcı, "27 yaşından sonra beraber çalıştığımız bir arkadaşımla birlikte ortaklık yaptım ve kendi iş yerimizi açtık. 10 sene birlikte çalıştık. Daha sonra ise tek başıma iş yerimi çalıştırdım. Oğlum ve torunlarımla mesleğimi sürdürüyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP