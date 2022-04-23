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80 öğrenciye tablet dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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80 öğrenciye tablet dağıtıldı

Zonguldaklı İş insanı Sabit Danış tarafından derslerimde başarılı olan 80 öğrenciyle tablet hediye edildi.

Zonguldaklı İş insanı Sabit Danış tarafından derslerimde başarılı olan 80 öğrenciyle tablet hediye edildi.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Zonguldaklı İş İnsanı Sabit Danış, tableti olmayan, derslerinde ise başarılı olan 80 öğrenciye tablet dağıtılması için sponsorluğu üstlendi. Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen programda Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve İş insanı Sabit Danış, öğrencilere tabletlerini hediye etti. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulusal Egemenlik, Zonguldak, Tablet, Çocuk, Yerel, Haberler

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