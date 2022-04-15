80 engelliye akülü sandalye desteği

Samsun Terme Belediyesi ve Hollanda Samsunlular Derneği (HOLSAMDER) iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında Terme'deki engelli bireylere 80 adet akülü tekerlekli sandalye desteği sağlandı.

Terme Belediyesi ve Hollanda Samsunlular Derneği (HOLSAMDER), hayırseverlerin de destekleriyle alınan 80 adet akülü tekerlekli sandalyeler ilçedeki engelli bireylere ulaştırıldı. Terme Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi'nde gerçekleştirilen programa, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Mümin Osman Ertan, HOLSEMDAR Başkanı Mümin Özsoy ve engelli bireyler katıldı.

'Herkes bir engelli adayıdır'

Toplumun, 'Herkes bir engelli adayıdır' düşüncesiyle engelli bireylere saygı duyması gerektiğinin altını çizen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Şuana kadar yürüttüğümüz sosyal projeler kapsamında engelli kardeşlerimizi dün olduğu gibi bugün de yalnız bırakmadık. Size bir nebze olsun kol, kanat olmak, yaşamınızı güzelleştirmek düşüncesiyle hiç düşünmeden bu projenin içerisinde yer aldık. Özel bireylerimiz için her türlü projede yer almaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bugün verilecek olan akülü araçlarla özel bireylerimizin hayatlarını bir nebze olsa kolaylaştırabildiysek ne mutlu bizlere. Akülü sandalyeleri bağışlayan kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Samsun'da akülü araç kullanan engelli bireylerin sayısının düşük olduğunu gözlemlediklerini söyleyen HOLSEMDAR Başkanı Mümin Özsoy, "Kıymetli hemşehrilerimizin akülü araçlardan mahrum kalmalarına duyarsız kalamazdık. Yerel yönetimler ile yaptığımız görüşmeler neticesinde projeyi hayata geçirdik. Bugün burada 80 adet akülü aracımızı bireylerimize hediye etmeye geldik. Dileriz ki bu araçlarla yaşam kaliteniz biraz daha yükselir ve önünüzdeki engelli biraz daha azaltır. Projemizde maddi ve manevi desteği geçen tüm emekçilerimize HOLSEMDAR ailesi olarak teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

80 adet akülü tekerlekli sandalye sırayla engelli bireylere hediye edildi. Aracını alan bireyler şantiye alanında test sürüşü yaptıktan sonra, "Duygulandıran, gururlandıran ve bizleri mutlu eden bu proje de emeği geçen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kıtaları aşarak bizlere bu hizmeti, yardımı, desteği sunanlara minnettarız" dediler. - SAMSUN