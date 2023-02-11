8 yaşındaki Poyraz bisiklet parasını deprem bölgesine yolladı

Eskişehir'de, Kahramanmaraş merkezli depremi yaşayan vatandaşlar için yardım toplayan bir okulda okuyan 8 yaşındaki öğrenci, biriktirdiği bisiklet parasını kumbarasını ile birlikte deprem bölgesine gönderilmesi için öğretmelerine verdi. Üzerinde 'Bu para benim bisiklet için biriktirdiğim param. Kumbarayı oradaki kardeşlerime gönderiyorum. Allah sizi korusun, ben sizin için dua edeceğim' yazılı kumbarayı teslim alan okul yönetimi, minik öğrencilerine bisiklet hediye etti.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler de yaraları sarmak için ülkeden yardımlar, afet bölgesine aktarıyor. Büyük bir özveriyle yapılan yardımlarda vatandaşlar, oradaki depremzedelere bir nebze de olsa destek olmaya çalışıyor. Eskişehir'de de binlerce insan afet bölgesine ihtiyaç malzemesi ve maddi yardımlar yapıyor. Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi'nde bulunan bir özel okul da yardım çalışmalarına katıldı. Okul çalışanlarından velilere kadar herkesin katıldığı yardımlarda 8 yaşındaki bir çocuğun biriktirdiği bisiklet parasını okul yönetimine teslim etmesi duygulandırdı. Aziz Poyraz Kaya ismindeki minik, üzerinde 'Bu para benim bisiklet için biriktirdiğim param. Kumbarayı oradaki kardeşlerime gönderiyorum. Allah sizi korusun, ben sizin için dua edeceğim' yazılı kumbarasını okul yönetimine teslim etti. Öğrencinin özverili davranışını gören okul yönetimi, kumbara içindeki paraları yardımların içine katarken, minik Poyraz'a da bir bisiklet hediye etti. 8 yaşındaki Poyraz Kaya hem yardımları bölgeye ulaştığı için hem de bisikleti için çok mutlu oldu.

"Mont almıştım onu bile deprem bölgesine yollamak istedi"

Aziz Poyraz'ın annesi olan Özlem Kaya, çocuğunun oradaki özelikle çocuklar için çok üzüldüğünü belirtti. Çocuğunun montunu bile yollamak istediğini söyleyen anne Kaya, "Haberleri izleyip bizim üzüldüğümüz gördü ve 'Ben kumbaramı vermek istiyorum' dedi. Ben ilk başta kabul etmedim, ama ısrar edip 'Ben yine biriktirip bisiklet alırım' dedi. Sonra okulumuza getirdik topladığımız parayı. Daha sonra öğretmenlerimiz durumu öğrendikten sonra ikinci sevinci yaşattılar. Çocuğuma bisiklet almışlar. Oğlum çok sevindi. Kumbarasında harçlığından artan, bayramdaki harçlıklarını biriktirdiği bir miktar para vardı. İki gün önce mont almıştım onu bile deprem bölgesine yollamak istedi. Daha sonra kumbarandaki paralarla mont alırlar diyerek teselli ettik" dedi.

"Bisiklet almak için biriktirdiği kumbarasındaki parayı biz teslim etmek istedi"

Özel Okul Müdürü Şükrü Erkoca ise böyle ince düşünceli bir öğrencinin okullarında eğitim aldığı için çok mutlu olduğunun altını çizdi. Konuyla ilgili konuşan Erkoca, "Poyraz öğrencimiz kumbarasında bisiklet biriktirmek için para biriktiriyormuş. Daha sonra okulumuzda depremzedeler için para toplandığını duyunca bisiklet almak için biriktirdiği kumbarasındaki bir miktar parayı biz teslim etmek istedi. Bu durumu okul kurucularımız ve öğretmen arkadaşlarımız duyunca hedefi olan bisikleti hediye ettiler. Duyarlı bir davranış, bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR