8 Yaşındaki Güreşçi Hamza, Ödülünü Çıplak Ayakla Aldı

8 Yaşındaki Güreşçi Hamza, Ödülünü Çıplak Ayakla Aldı
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Bolu'nun Topardıç köyünde düzenlenen Karapınar Bayramı'nda minikler kategorisinde birincilik kazanan 8 yaşındaki Hamza Demirhan, ödülünü almak için kürsüye ayakkabılarını çıkararak çıktı. Hamza'nın bu örnek davranışı izleyicilerden büyük alkış aldı.

Bolu'da geleneksel olarak her yıl düzenlenen Karapınar Bayramı'nda yapılan karakucak güreşleri şampiyon olan 8 yaşındaki Hamza Demirhan, ödülünü almak için çıktığı kürsüye ayakkabılarını çıkararak çıktı.

Bolu'nun Topardıç köyünde düzenlenen geleneksel Karapınar Bayramı, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında yapılan karakucak güreş müsabakalarında minikler kategorisinde rakiplerini yenerek birincilik kürsüsüne çıkan 8 yaşındaki Hamza Demirhan, ödülünü almak için ayakkabılarını çıkarıp kürsüye çıplak ayakla basarak örnek bir davranış sergiledi. Hamza'nın bu hareketi izleyicilerden alkış aldı. Demirhan'a ödülü, Samat Köyü Muhtarı Zeki Kozan tarafından takdim edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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