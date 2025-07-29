8 Yaşındaki Güreşçi Hamza, Ödülünü Çıplak Ayakla Aldı

Bolu'da geleneksel olarak her yıl düzenlenen Karapınar Bayramı'nda yapılan karakucak güreşleri şampiyon olan 8 yaşındaki Hamza Demirhan, ödülünü almak için çıktığı kürsüye ayakkabılarını çıkararak çıktı.

Bolu'nun Topardıç köyünde düzenlenen geleneksel Karapınar Bayramı, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında yapılan karakucak güreş müsabakalarında minikler kategorisinde rakiplerini yenerek birincilik kürsüsüne çıkan 8 yaşındaki Hamza Demirhan, ödülünü almak için ayakkabılarını çıkarıp kürsüye çıplak ayakla basarak örnek bir davranış sergiledi. Hamza'nın bu hareketi izleyicilerden alkış aldı. Demirhan'a ödülü, Samat Köyü Muhtarı Zeki Kozan tarafından takdim edildi. - BOLU