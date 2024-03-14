Üye Girişi
Haberler

8 Yaşındaki Çocuk Tatlıcı Dükkanında Satış Yapıyor

Güncelleme:

Eskişehir'de ailesine ait tatlıcı dükkanında önlüğünü giyerek satış yapmaya çalışan 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Emre Dumanlıdağ, görenlerin sevgisini kazanıyor. Emre, hem okulunu bitirip hem de esnaflığı öğrenmek istediğini söyledi.

Eskişehir'de ailesine ait tatlıcı dükkanında önlüğünü giyerek satış yapmaya çalışan 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Emre Dumanlıdağ, görenlerin sevgisini kazanıyor.

Odunpazarı ilçesinde Taşbaşı Çarşısında tatlı ürünleri satan bir işletmenin önünde vatandaşları işletmesine getirmeye çalışan küçük çocuk vatandaşların dikkatini çekti. Emre Dumanlıdağ, henüz 8 yaşında olmasına rağmen büyük hayalleri olduğunu söyledi. Onun için iş yapmak bir zorluk değil, aksine bir oyun gibi geliyor. "Sanki oyun içinde oyun varmış gibi" diyerek keyifli vakit geçirdiğini ifade etti.

"İlerde hem okulumu bitirip hem de esnaflığı öğrenmiş olacağım."

Ailesine yardım eden 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Emre Dumanlıdağ,"Okul okurken çalışmaya hevesim var. Aynı zaman da esnaf olmak istiyorum. Çalışmak zor olmuyor çünkü bana oyun gibi geliyor. Bağırdığım zaman müşteriler geliyor. Bizden alış veriş yapıyorlar. Bazen tatlı dağıtırım o zaman daha çok insanlar geliyor. Herkes takdir edip başımı okşuyor, buda benim hoşuma gidiyor. İlerde hem okulumu bitirip hem de esnaflığı öğrenmiş olacağım" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Yerel Haberler Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yasin Solak kimdir? Zafer Partisi Denizli Çameli Belediye Başkan Adayı Yasin Solak kaç yaşında, nereli? Bekir Ayyıldırım kimdir? MHP Kayseri Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Bekir Ayyıldırım kaç yaşında, nereli? Fırat Seydaoğlu kimdir? AK Parti Diyarbakır- Eğil Belediye Başkan adayı Fırat Seydaoğlu kaç yaşında, nereli? Tuğran Savran kimdir? Zafer Partisi Denizli Çal Belediye Başkan Adayı Tuğran Savran kaç yaşında, nereli? Orhan Hayri Şener kimdir? Memleket Partisi Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayı Orhan Hayri Şener kaç yaşında, nereli? Menduh Uzunluoğlu kimdir? MHP Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Rıza Fırat kimdir? AK Parti Diyarbakır- Kayapınar Belediye Başkan adayı Ali Rıza Fırat kaç yaşında, nereli? Vehbi Ertürk kimdir? Zafer Partisi Denizli Buldan Belediye Başkan Adayı Vehbi Ertürk kaç yaşında, nereli? Enver Çelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Yumurtalık Belediye Başkan adayı Enver Çelik kaç yaşında, nereli? Muhammed Asena kimdir? AK Parti Diyarbakır- Yenişehir Belediye Başkan adayı Muhammed Asena kaç yaşında, nereli? Serdar Türken kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Tufanbeyli Belediye Başkan adayı Serdar Türken kaç yaşında, nereli? Halit Demir kimdir? MHP Kayseri Özvatan Belediye Başkan Adayı Halit Demir kaç yaşında, nereli? Ahmet Volkan Moran kimdir? Zafer Partisi Denizli Bozkurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Volkan Moran kaç yaşında, nereli? Emrah Yurtseven kimdir? Memleket Partisi Bursa Nilüfer Belediye Başkan Adayı Emrah Yurtseven kaç yaşında, nereli? Seyithan Yıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Seyhan Belediye Başkan adayı Seyithan Yıldız kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title