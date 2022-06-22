8 yaşında tuttuğu 20 kiloluk balık ile rekor kırdı Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 8 yaşındaki çocuk, babasıyla gittiği gölette 20 kilogramlık yayın balığı yakaladı. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 8 yaşındaki çocuk, babasıyla gittiği gölette 20 kilogramlık yayın balığı yakaladı. Balık tutkunu 8 yaşındaki Emin Berk ile babası, Reisler Göleti'ne giderek oltaları suya attı. Bir süre sonra hareketlenen oltasını tutmakta zorluk çeken küçük çocuk, babasından yardım istedi. Verilen mücadele neticesinde baba oğul, 20 kilogram ağırlığında 1 metre 47 santimetre boyunda olan yayın balığını karaya çıkarttı. Dev balığı gören çevredeki vatandaşlar olan biteni şaşkınlıkla izledi. Pazarda 800 liraya balığı satan baba, oğluna yeni bir olta aldı. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Sakarya Yerel Haberler

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