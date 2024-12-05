Üye Girişi
Haberler
Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iddialara yanıt

Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Resmi açıklama geldi

 Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor

Esad'ın hamlesi sınırımızdaki savaşı daha da kanlı hale getirecek

 TBMM'de kabul edilen kanun teklifine göre kamu çalışanlarının görevden uzaklaştırılma şartları değişti

Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
Soylu'dan 'veda' açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim

Soylu'dan veda açıklaması

Türkiye Diyanet Vakfı, 8. Uluslararası İyilik Ödülleri'ni Veriyor

Türkiye Diyanet Vakfı, 8. Uluslararası İyilik Ödülleri'ni Veriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı, iyiliği yaymak amacıyla 8. Uluslararası İyilik Ödülleri'ni düzenlemeye hazırlanıyor. Başvurular, 25 Aralık 2024'e kadar dünya genelinde iyilik öncülerinden toplanacak. Ödül töreni, Mart 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. Jüri, seçilen hikayeleri değerlendirecek ve ödüllerini takdim edecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), iyiliği yaymak ve farkındalığı artırmak amacıyla iyilik öncülerini 8. kez ödüllendirecek.

Türkiye Diyanet Vakfı, iyiliği yaymak, duyurmak ve iyiye olan farkındalığı artırmak için 2015 yılında başlattığı Uluslararası İyilik Ödülleri'nin 8'incisini gerçekleştirmek üzere hazırlıklara başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliği içinde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri için başta Türkiye olmak üzere, dünyanın dört bir yanında iyiliğe öncülük etmiş kişilerin takdirlik öyküleri toplanıyor. Dünya genelinde farkındalık oluşturan, toplumları harekete geçiren, farklı kültürleri bir iyilik etrafında birleştiren ve çevresine iyilik hikayeleri anlatan başvurular, 25 Aralık 2024 tarihine kadar değerlendirilmek üzere kabul edilecek.

Başvuru yapmak isteyenler, aday gösterecekleri hikayelerini "iyilikodulleri@tdv.org" adresine e-posta yoluyla gönderebilecek. Marka haline gelen Uluslararası İyilik Ödülleri hakkında detaylı bilgiye "www.uluslararasiiyilikodulleri.com" internet adresinden ulaşılabilecek.

Cumhurbaşkanlığında ödüller takdim edilecek

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan Uluslararası İyilik Ödülleri töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle önümüzdeki Mart ayında gerçekleştirilecek. Tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ve iyiliği yücelten isimlere ödülleri törende takdim edilecek.

8. Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde, Türkiye ve dünyanın farklı noktalarında topluma örnek teşkil eden, çevresine ve dünyaya umut olan iyilik öncülerine ödül verilecek. Törende ayrıca, belirlenen kişilere vefa ödülü de takdim edilecek.

Ödül almaya hak kazanacak iyilik öncülerinin isimleri, 8. Uluslararası İyilik Ödülleri programında ilan edilecek. İyilik ödüllerini alacak adayları belirlemek için kurulan komisyon tarafından seçilen iyilik hikayeleri, aralarında Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da bulunduğu jürinin değerlendirmesine sunulacak. Ödül almaya hak kazanan isimler, jüri tarafından yapılacak oylama sonucu belirlenecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Sözleşmeli personeller 5 kata kadar ücret alabilecek
img

Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız
img

Arabanın üzerine altın bırakıp gitti, sonuç herkesi şaşırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ nasıl ve nereden alınır? BJK-FB derbi biletleri ne kadar? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 Ocak Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Dünya Türk kahvesi günü ile ilgili mesajlar! Dünya Türk kahvesi gününün önemi nedir? Masterchef 5 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 5 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü sözleri ve mesajları... Resmi Gazete bugün (5 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.