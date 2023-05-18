8 metrekarelik dükkanında 42 yıldır saatleri tamir ediyor

Niğde'de 8 metrekarelik dükkanında 42 yıldır saat tamiri ve satışı yapan Efkan Tanır, mesleğine aşık olduğunu ifade ederek, "Aileler okumayacak çocuklarını zorlamasınlar. Bir mesleğe yönlendirsinler, çırak olarak versinler ve meslekler devam etsin" dedi.

Kuyumcular Caddesi'nde her sabah büyük bir aşkla dükkanını açan 57 yaşındaki Efkan Tanır, vatandaşlara kaliteli saat almalarını önererek, devlet yetkililerinden de farklı sektörlerde saat satışı yapan iş yerlerine müsaade etmemelerini istedi. Babasından kalan mesleği devam ettiren Tanır, "42 yıldır saatçilik mesleği yapıyorum. Çünkü bu meslek bana babamdan kaldı. Niğde'deki bütün saatçilerin ustası babam Arif ustaydı. Mesleğim dünyada güzide mesleklerden birisidir. Ben de mesleğime aşığım. 15 yaşında başladım. Teknolojik olan yeni çıkan saatlerin pil ve arızalarını yapıyorum. Mekanik olanların tamirlerini yapmaya devam ediyorum. Güzel bir meslek. İşportacılardan alınan saatler kalitesizdir. Ucuz buldukları için vatandaş rağbet gösteriyor ama bu saatleri 1 ay içerisinde çöpe atıyorlar. Bunun dışında mekanik, otomatik güzel saatler var Türkiye'de. Tavsiye ederim kaliteli saatler alsınlar. Gelecek nesle kaldığı zaman bu yıllarda üretilen saatler olarak anılacaktır" dedi.

Farklı sektörlerin saat satmasından şikayetçi olan Tanır, "Bijuteri, kuyumcu, konfeksiyonlar gibi esnaflar saat satıyor. Yasal olarak zaten saatçilik üzerinden ustalık belgesi olmayan kişilerin satması kanunen yasaktır. Yetkililerin bu konuda çalışma yapması gerekiyor. Bizlere sahip çıkılmazsa saatçilik mesleği bitecek. Arkamızdan yeni nesil yetişmiyor. Aileler 'çocuklar okusun, polis olsun, asker olsun, doktor olsun' diye yönetiyorlar. Aileler okumayacak çocuklarını zorlamasınlar. Bir mesleğe yönlendirsinler, çırak olarak versinler ve meslekler devam etsin" diye konuştu. - NİĞDE