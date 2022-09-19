8 ayda 40 bin yabancı uyruklu ülkesine geri döndü

Geçici koruma ile Türkiye'de yaşayan yabancı uyrukluların gönüllü olarak ülkelerine dönüşleri sürüyor. 2002 yılında Ağustos ayı sonuna kadar toplam 40 bin 465 yabancı uyruklu ülkesine dönerken, her hafta ise ortalama bin-bin 500 kişi ülkelerine dönüş yapıyor

Türkiye, yabancı uyrukluların ülkelerine geri dönüşlerinde "güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüş" prensibini esas alınırken, yabancı uyrukluların gönüllü geri dönüş işlemleri Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Kendi rızasıyla ülkesine geri dönüş yapmak isteyen yabancı uyruklular ikamet illerindeki İl Göç İdaresi Müdürlüklerine müracaat ederek gönüllü geri dönüş işlemlerini başlatılıyor. İl Göç İdaresi Müdürlüklerinde kendilerine "Gönüllü Geri Dönüş İstek Formu" doldurulan müracaat sahipleri prosedürler hakkında bilgilendiriliyor. Ardından kendilerine Yol İzin Belgesi düzenlenmekte olan kişiler Türkiye'den çıkış yapacakları sınır kapıları veya sınır geçiş yerlerine yönlendiriliyor. Gönüllü geri dönüş yapacak olan yabancı uyrukluların sınır kapılarında Geçici Koruma Kimlik Belgeleri teslim alınarak imha ediliyor.

8 ayda 40 bin aşkın yabancı uyruklu ülkesine gitti

2021 yılında Ağustos ayı sonu itibariyle işlemler yapılarak ülkesine dönen ve Türkiye'deki geçici kimlik belgeleri imha edilen gönüllü yabancı uyruklu sayısı 36 bin 403 iken, 2022 yılı Ağustos sonunda ise gönüllü geri dönüş yapanların sayısı 40 bin 465'e yükseldi. Her yıl ülkelerine dönüşleri süren yabancı uyrukluların sayısı 2002 yılında bir önceki yılla göre kıyaslandığında 3 bin 66 kişi arttı. Haftalık olarak ise ülkesine dönen yabancı uyruklu sayısı bin - bin 500 arasında bulunuyor. yabancı uyrukluların ülkelerine dönüşleri devam ederken, son olarak ise bir grup yabancı uyruklu işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi personelinin gözetiminde Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nı geçerek yıllardır hasretini çektiği ülkesine giriş yaptı.

Afrin'deki ailesinin yanına gidiyor

Ülkesine gönüllü olarak dönüş yapan yabancı uyruklulardan Yusuf Cafer, 2013 yılında ülkesindeki iç savaş nedeniyle kaçarak İstanbul'da ailesi ile birlikte yaşadığını ifade ederken, huzur ve güven ortamının yeniden temin edilmeye başlanması nedeniyle ülkesine geri dönmek istediğini kaydetti. Afrin'de zeytin bahçesinin de bulunduğunu anlatan Cafer, "2013 yalındaki savaşı biliyorsunuz, bende çocuklarımı ve eşimi kurtarmak için Türkiye'ye geldim. Türk halkına ve Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyetinden allah razı olsun, Afrın'da annemin yanına gidiyorum. Bundan sonda Afrın'da yaşayacağım. Zeytin bahçem var, onlarla ilgileneceğim, annem yalnız yaşıyor, onunla birlikte yaşayacağız. Türkiye'de kaldığım süre zarfında hiçbir zorluk görmedim. Hiçbir sıkıntı çekmedim" dedi.

Harekatlar dönüşü hızlandırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları bölgenin güvenliğinin sağlanmasında kritik bir rol oynayarak hem göç dalgalarını engellenirken hem de gönüllü geri dönüşleri hızlandı. Fırat Kalkanı Harekatının başladığı 24 Ağustos 2016 tarihinden bugüne kadar toplamda 521 bin 39 kişi gönüllü geri dönüş yaptı. - KİLİS