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79 yıl önce yazdığı şiirini gözyaşları içerisinde okudu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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79 yıl önce yazdığı şiirini gözyaşları içerisinde okudu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 101 yaşındaki Edibe Bohça, 1943 yılındaki Tosya depreminin ardından yazdığı "Bir Genç Kızın Feryadı" şiirini 79 yıl sonra tekrar okudu.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 101 yaşındaki Edibe Bohça, 1943 yılındaki Tosya depreminin ardından yazdığı "Bir Genç Kızın Feryadı" şiirini 79 yıl sonra tekrar okudu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan 101 yaşındaki Edibe Bohça, 1943 yılındaki Tosya depreminin ardından yazdığı ve akıllara kazınan "Bir Genç Kızın Feryadı" şiirinin 79 yıl sonra yeniden okudu. Hayatı boyunca yardım ve hastalıklarla mücadele alanında hizmet veren derneklerde gönüllü olarak çalışan ve örgü örerek kazandığı parayla çok sayıda öğrenciye burs imkanı sağlayan Bohça, 79 sene önce yazdığı şiirini gözyaşları içerisinde okudu.

İlkokul mezunu olmasına rağmen, eşinin verdiği eğitimle edebiyata ilgi duyan Bohça, bir yandan şiir yazmaya devam ederken bir yandan da örgü örüyor. - KASTAMONU

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kastamonu, Yerel, Haberler

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