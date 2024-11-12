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79 Yaşındaki Dilber Teyze, Hayvancılıkta İnanılmaz Mücadele Veriyor

79 Yaşındaki Dilber Teyze, Hayvancılıkta İnanılmaz Mücadele Veriyor
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Erzincan'ın Gümüştarla köyünde yaşayan 79 yaşındaki Dilber Çataltepe, hayvancılık yaparak hem kendi geçimini sağlıyor hem de ekonomik katkı sağlıyor. Hayvanlarıyla olan bağı ve üretime olan tutkusu takdir topluyor.

Erzincan merkeze bağlı Gümüştarla köyünde yaşayan 79 yaşındaki Dilber Çataltepe'nin inanılmaz hayat mücadelesi görenlere maşallah dedirtiyor.

Gümüştarla köyünde hayat mücadelesini sürdüren 79 yaşındaki Dilber Çataltepe, hayvancılık sektöründe yürüttüğü faaliyetle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Yıllardır hayvancılık yaparak yaşayan Dilber Çataltepe, 22 adet büyükbaş hayvan besliyor. Hayvanların tüm bakım, temizlik, beslenme, sağım gibi işlemlerini tek başına yapan Dilber Çataltepe köylülerden de takdir görüyor.

Hayvanların kendine yaşam enerjisi verdiğini söyleyen Dilber Çataltepe, 3 kızı bir oğlunun tüm ısrarlarına rağmen hayvancılıktan vazgeçemiyor. Hayvanları olmadığı takdirde hayattan tat alamayacağını söyleyen Çataltepe, üretmenin kendisine mutluluk verdiğini söyledi. Ürettiği sütün büyük bölümünü Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne verdiğini bir kısmını ise peynir üretiminde kullandığını söyleyen Dilber Çataltepe, tarımsal üretime katkı sağladığını kaydetti.

Hem kendi geçimini sağlayan hem de Erzincan ve ülke ekonomisine katkı sağlayan Dilber Çataltepe'yi ziyaret eden Erzincan İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Serkan Kütük, hayvancılık sektörüne gönülden bağlanan Çataltepe'ye teşekkür etti. "Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak her zaman Dilber Teyzemizin yanında olacağız" diyen İl Müdür Vekili Serkan Kütük, " tarımsal üretim bu kadar sevilerek yapılıyor olması bizleri çok sevindiriyor. Dilber Teyzemiz inanılmaz bir mücadele veriyor. Bu üretim sevdasının genç nesillere örnek olmasını diliyoruz. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz sürekli kendisine destek sağlıyor. Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğimiz de aynı şekilde teyzemize kolaylık sağlıyor" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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