79 Yaşındaki Ali Rıza Bülbül, 40 Yıldır Kendi Meyve Bahçesini Bakıyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Güldüren köyünde oturan 79 yaşındaki Ali Rıza Bülbül, 40 yıldan beri 22,5 dönüm meyve bahçesinin her türlü bakımını kendisi yapıyor.

Güldüren köyü girişindeki toplam 22,5 dönüm arazinin bir bölümünü ormandan satın aldığını söyleyen 3 çocuk babası 79 yaşındaki Ali Rıza Bülbül, "40 yıl süresince dağlık araziyi meyve bahçesi haline getirmek için çok çalıştım. Şu anda arazide 150 ceviz, 60 kiraz, 30 kestane ağacı, ayrıca onlarca karaçam var. Bunların sulamasını, budamasını, aşılamasını, hasadını ve türlü bakımını kendim yapıyorum. 3 çocuğum da üniversite mezunu. Onların kendi işleri olduğu için bahçenin tüm işleri bana kaldı. Eşimde ara sıra yardımcı oluyor. Hasat ettiğim ürünleri kendi imkanlarımla pazarda veya köyde satıyorum" dedi.

" Bu işi severek yapıyorum"

Bu işi severek yaptığının söyleyen Bülbül, "Eşim de bende emekliyiz. Bizim paraya ihtiyacımız yok. Ama ben arazide çalışmayı, meyve yetiştirmeyi, onların bakımlarını yapmayı seviyorum. Bir meyve fidanı dikmek, onun büyüdüğünü, meyve verdiğini görmek benim için büyük mutluluk. Bahçeye ağaç evde yaptık. Bahar ayları geldiğinde vaktimi doğa harikası bu bahçemde ve ağaç evde geçiriyorum. Sağlığım elverdiğince de çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu. - KÜTAHYA