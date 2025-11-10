77 Yaşındaki Naide Demir, 63 Yıl Sonra Aynı Şiiri Okudu

(MUĞLA) – Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Çömen Köyü'nde doğan 77 yaşındaki Naide Demir, 1962 yılında 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde okuduğu şiiri, 63 yıl sonra Ortaca'da düzenlenen anma etkinliğinde yeniden okudu.

Ortaca'daki 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü töreninde duygusal anlar yaşandı. 77 yaşındaki Naide Demir, 63 yıl önce ilkokul sıralarındayken okuduğu şiiri aynı heyecanla bir kez daha seslendirdi.

Demir, ilçedeki Atatürk'ü anma töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"1962 yılında Çöğmen'de okurken 10 Kasım anma gününde okumuştum. Yıllar sonra yine aynı heyecan ve hüzünle Atamızı anmak için burada toplandık. Aynı şiiri yeniden okumak nasip oldu. Atamızı saygı ve minnetle anıyorum."