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77 Yaşındaki Emin Ok, 58 Yıldır Berberlik Yapıyor ve Çocuklara Kuran Dersi Veriyor

77 Yaşındaki Emin Ok, 58 Yıldır Berberlik Yapıyor ve Çocuklara Kuran Dersi Veriyor
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Diyarbakır'da yaşayan 77 yaşındaki Emin Ok, sadece berberlik yapmakla kalmayıp, çocuklara Kur'an-ı Kerim dersi veriyor, bisiklet tamiri yapıyor ve komşularının bıçaklarını bilediğini belirtiyor. 1965 yılından beri bisiklet kullanan Ok, eski makineler ile tıraş hizmeti veriyor.

Diyarbakır'da 77 yaşındaki Emin Ok, 58 yıldır berberlik mesleğinin yanı sıra, çocuklara Kur'an-ı Kerim dersi veriyor, komşularının bıçaklarını biliyor, bisiklet tamir ediyor ve 1965 yılından beri şehir dışı hariç, her yere ulaşımını bisikletle sağlıyor.

Merkez Bağlar ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Emin Ok, yaşıtlarına nazaran topluma faydalı bir birey olarak ön plana çıkıyor. 10 parmağında 10 marifet olan Ok, çocuklara Kur'an-ı kerim dersi veriyor, bisiklet tamiri yapıyor, bıçak, makas gibi aletleri biliyor ve aynı zamanda isteyen müşterilerini eski el makinesi ile tıraş ediyor.

6 çocuk babası olan Emin Ok, 1965'ten beri berber olduğunu söyledi. Ok, çocuklara Kur'an-ı Kerim dersi verdiğini belirterek, "Bıçakları, makasları tüm demir aletleri biliyorum, bisikletleri tamir ediyorum. 1965'ten beri bisiklet kullanıyorum. Araba kullanmıyorum. Çocuklarımın arabaları var ama ben binmiyorum. bisiklete biniyorum, bisiklet ile daha rahatım daha güzel gidip geliyorum" dedi.

Eski makineler ile tıraş yaptığını söyleyen Ok, "Yaşlıları eski makineler ile tıraş ediyorum. Onlarda öyle istiyorlar. İsteyen olursa da yeni makine ile de tıraş edebiliyorum. İsteğe bağlı. Kim ne verirse ben onu alıyorum. Tarife bu kadar, bu kadar vermen lazım diye bir şey yoktur. Kim ne verirse bereket versin diyorum" şeklinde konuştu.

Kur'an-ı Kerim dersi alan öğrencilerden Sozdar Esen, yeni Kuran-ı kerime başladığını Emin hocanın onlara Kur'an-ı Kerimi öğrettiğini söyledi. Bedirhan Baran ise, "Emin hocamız bisiklet tamiri yapıyor, Kur'an-ı Kerim öğretiyor ve bizleri tıraş ediyor" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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