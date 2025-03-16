77 Yaşındaki Çiftçi Gençlere Taş Çıkarıyor: Taşköprü Sarımsağı ve Siyez Yetiştiriyor

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Taşköprü sarımsağı başta olmak üzere, siyez ve soğan yetiştiren 77 yaşındaki çiftçi, azmiyle adeta gençlere taş çıkartıyor.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi Avşar Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki Kamil Çınar, ilçedeki verimli topraklarda başta Taşköprü sarımsağı olmak üzere, siyez ve soğan yetiştiriyor. Yaklaşık 15 dönümlük alanda Taşköprü sarımsağı yetiştiren Çınar, uzun yıllardır edindiği tecrübelerle geleneksel tarım yöntemlerini kullanarak geçimini sağlıyor. Yaşına aldırış etmeden tarlada çalışan Çınar, adeta gençlere taş çıkartıyor.

"Yıllardan beridir sarımsak ekiminden geçimimizi sağlarız"

İlçedeki tarım arazilerindeki toprağın barındırdığı mineraller sebebiyle sarımsakta yüksek verim aldıklarını söyleyen Çınar, "Yıllardan beridir sarımsak ekiminden geçimimizi sağlarız. Buradaki toprağın mineral seviyesinin yüksek olması ve daha dayanaklı olması verime önemli katkı sağlıyor. Yılda 10-15 dönüm arazide sarımsak ekiyoruz. Sarımsak ve siyez ekiyorum. Bir kaç yıldır soğan yetiştirmeye de başladık. Soğanda da gayet güzel verim alıyoruz" dedi. - KASTAMONU