76 yaşındaki Akif Amca, yavru kargayı bebek gibi besliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

76 yaşındaki Akif Amca, yavru kargayı bebek gibi besliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
76 yaşındaki Akif Amca, yavru kargayı bebek gibi besliyor

Elazığ'da yaşayan 76 yaşındaki Akif Aydın, yaralı halde bulduğu yavru kargayı bebek gibi besleyerek sağlığına kavuşması için ona gözü gibi bakıyor.

Elazığ'da yaşayan 76 yaşındaki Akif Aydın, yaralı halde bulduğu yavru kargayı bebek gibi besleyerek sağlığına kavuşması için ona gözü gibi bakıyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Akbuğday köyünde yaşayan 76 yaşındaki Akif Aydın, bahçesinde çalışırken bir karga sesi duydu. Fırtına ve yağmurdan etkilenerek yuvadan düşen kargayı gören Aydın, kedilere yem olmaması için hayvanı evine aldı. Aydın, durumu kötü olan yavru karga için ilk olarak mama hazırladı. Aydın hazırladığı mamayı kaşık kaşık karganın ağzına götürüp yedirdi. Aydın'a bağlanan karga, her kaşık uzatıldığında ağzını açarak mamayı yedi. Karga ve Aydın'ın arasındaki dostluğu gören herkesin yüzünde tebessüm oluştu. Aynı zamanda Aydın'ın kargayı beslerken onunla bebek gibi konuşması ise içleri ısıttı.

Aydın'ın insanlık ölmemiş dedirten davranışı cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Yakup Sağlam /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sivrice Elazığ Karga Aydın Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title