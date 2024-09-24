75 Yaşındaki Ömer Ekin, Eski Paralarıyla Geçmişini Yaşatıyor

Diyarbakır'da 1973 yılından beri eski paraları biriktiren 75 yaşındaki Ömer Ekin, topladığı paraları camın altına koyarak hatıralarını yad ettiğini ve bu paraların ona geçmişini geri getirdiğini ifade etti.

İş yerinde özel bir bölge yaparak topladığı eski paraları burada muhafaza eden Ömer Ekin, gençliğinde paranın ve insanların değerinin daha fazla olduğunu söyledi. Ekin, "İnsanlar arasında da bir saygı ve değer kalmadı. 1974'te 500 lira maaş ile işe başladım. Diyarbakır'dan Mardin, oradan Gaziantep ve Antakya'ya geçerek Suriye'ye ulaştım. O günlerde yanımdaki 20 lira hala bende" dedi.

Ömer Ekin, sakladığı paralarla insanların olumlu tepkileriyle karşılaştığını ve zamanını biriktirdiği paralara bakarak eski hatıralarını yad ederek geçirdiğini söyledi. - DİYARBAKIR