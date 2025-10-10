75 Yaşındaki Berber, 45 Yıldır Aynı Kulübede Hizmet Veriyor

Antalya'da tarihi Zincirli Han'ın içinde yalnızca 5 metrekarelik ahşap kulübede tek koltukla hizmet veren 75 yaşındaki berber, 45 yıldır aynı dükkanda makas sallıyor.

Antalya'da "Kapalı Yol" olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde Saat Kulesi'nin hemen yakınındaki 200 yıllık Zincirli Han'ın içinde yer alan 5 metrekarelik küçük ahşap kulübede Vedat Çakıl 45 yıldır berberlik yapıyor. Duvarına asılı aynası, tek koltuğu ve tahta pencereleriyle dikkat çeken kulübe, berber Çakıl'ın yarım asırlık meslek yolculuğuna ev sahipliği yapıyor. Ahilik geleneğinin hakim olduğu tarihi handa sabahın erken saatlerinde dükkanını açan 75 yaşındaki Çakıl, önce içeriyi temizliyor, ardından 45 yıl önce yerine yerleştirilen koltukta dost sohbetleri eşliğinde tıraşlarını yapıyor.

Tüccardan sinema yıldızına herkesin uğrak noktası

Geçmişte hanı konaklama ve alışveriş amacıyla ziyaret edenlerin uğrak yeri olan küçük berber dükkanı, yıllar boyunca toplumun her kesiminden insana hizmet verdi. Tüccarlardan inşaat işçilerine, Yeşilçam yıldızlarından iş dünyasının önde gelen isimlerine kadar birçok kişi, Vedat Usta'nın makasının altından geçti. Bugün de çoğunlukla uzun yıllardır abonesi olan müşterilerine hizmet veren Çakıl, çocukluk yaşlarında ustasından öğrendiği zanaatını tek koltuklu dükkanında sürdürerek hem geçimini sağladı hem de iki çocuğunu üniversitede okuttu.

"Elim ayağım tutana kadar devam edeceğim"

60 yıldır berberlik yaptığını belirten Vedat Çakıl, "45 yıldır bu dükkandayım. Çıraklıktan yetişmeyim, ilkokuldan sonra bu işe başladım. Yaşım 75 ama hala idare ediyoruz. Elimiz ayağımız tuttuğu sürece devam etmek istiyoruz. Hareket insanı dinç yapar" dedi.

Eskiden müşterilerin sıraya girdiğini ancak bugün daha çok kendi yaş grubundaki emekli müşterilere hizmet verdiğini anlatan Çakıl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzde 50 eski usul, yüzde 50 yeni usul çalışıyorum. Gençlerin istediği yeni modellerle pek uğraşmıyorum. Eski usulle devam ediyoruz, gençlere bırakıyoruz artık. Bizden sonra meslek onlara kalacak. Şimdiki gençler iyi çalışıyor, iyi kazanıyor. Biz de zamanında çok kazandık, şimdi idare ediyoruz."

"Hanım beni boşayacak" diyen müşteriyle unutulmaz bir gün

Meslek hayatı boyunca unutulmaz hatıralar biriktirdiğini söyleyen Çakıl, aklında kalan bir olayı da şöyle anlattı:

"Bir pazar günü dükkana sadece bir şey almak için uğramıştım. O sırada bitişikte yemek yiyen bir adam geldi, saçı sakalı çok karışıktı. Tıraş etmeyeceğimi söyledim ama 'Hanım bugün beni tıraş olmazsam boşayacak' dedi. Dayanamadım, hemen koltuğa oturtup tıraş ettim. Sonra geldi teşekkür etti."

İki erkek çocuk babası olan Vedat Çakıl, emekli olduktan sonra da mesleğini bırakmadı. Yarım asırdır aynı aynaya bakan, aynı koltukta sayısız tıraş yapan Çakıl, "Hem ziyaret hem ticaret hesabı oyalanıyoruz, geliyoruz, gidiyoruz" diyerek küçük kulübesindeki mesleki yolculuğunu sürdürdüğünü dile getirdi. - ANTALYA