Tam 5 hastalıkla ve 74 yaşında, 9 saat kuş yemi satıp cezaevindeki yakınlarını geçindiriyor

Eskişehir'de 74 yaşındaki bir vatandaş 5 farklı hastalığı varken sokakta 9 saat kuş yemi satarak kazandığı para ile cezaevinde kalan yakınlarına bakıyor.

Gül Hanım Dal, 74 yaşında olmasına ve 5 farklı hastalıkla mücadele etmesine rağmen Reşadiye Camii'nin avlusunda kuş yemi satıyor. Buradan elde ettiği gelirle ise cezaevinde yatan 2 yakınına bakıyor. Günde 9 saat çalışan Dal'a çevredeki arkadaşları ve komşularıda yardım ediyor. Öte yandan eşini 23 sene önce kaybeden 74 yaşındaki Dal, soğukta çalışmanın zor olduğu belirterek, "Soğukta çalışmak zor, çok öksürüyorum. Sürekli hastaneye gidip geliyorum" dedi.

"Bronşit, astım, tansiyon, şeker ve KOAH'ım var"

Neden çalışmak zorunda kaldığını anlatadan 74 yaşındaki Gül Hanım Dal, "Ben fakirlikten burada oturuyorum. Cezaevinde olan 2 insanım var. Buradan kazandığımla onlara bakıyorum. Arkadaşlarım, komşularım bana yardım ediyorlar. Çok hastayım. Bronşit, astım, tansiyon, şeker ve KOAH'ım var, bir yığın ilaç kullanıyorum. Soğukta çalışmak zor, çok öksürüyorum. Sürekli hastaneye gidip geliyorum. Hemen hemen her gün buradayım. Saat 10.00 gibi geliyorum, 17.00'ye kadar duruyorum. Benim durumumu buradakiler biliyorlar. Koca Eskişehir beni tanıyor. Allah razı olsun, halkımız çok duyarlı. Bazısı 10 TL veriyor, bazısı 20 TL veriyor, günlük yaklaşık 100-150 TL kazanıyorum. Olana bereket. Eşim 23 sene önce kanserden vefat etti" dedi.

"Bu kadın bildiğiniz kadınlardan değil"

Çevre sakinlerinden olan Dudu Aytekin ise yaşlı kadının durumu hakkında, "Komşumun durumu ortada. Bu kadın bildiğiniz kadınlardan değil, hasta yazık. Parayla alır, parayla satar. Yoldan geçenlerden para toplayan insanlardan değil. Çok sevap buna yardım etmek. Ben bunu 10-20 yıldır tanıyorum. 10 yıldır buradayım. Allah kabul etsin, hiç boş çevirmem ama olmadığı zaman da oluyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR