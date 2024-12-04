Üye Girişi
Haberler
Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız

Rusya'dan sınırımızı kan gölüne çeviren savaşla ilgili yeni açıklama

 Esad rejimi, Doğu Guta'da eli silah tutanları gözaltına almaya başladı

Günden güne değişen harita Esad'ın uykularını kaçırdı

 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız

Asılan bayraktan rahatsız olan biri var: Halep kimin toprağı?
Narin'in ağabeyi sanık Enes Güran'ın kolundaki diş izleri ve iç çamaşırındaki PSA'ya ilişkin rapor talepleri reddedildi

Narin cinayeti ile ilgili rapor talepleri reddedildi

74 Yaşındaki Çiftin Azmi: Hayvancılık Mesleğini Gençlere Tavsiye Ediyorlar

74 Yaşındaki Çiftin Azmi: Hayvancılık Mesleğini Gençlere Tavsiye Ediyorlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 44 yıldır küçükbaş hayvancılık yapan Hüsniye ve Mehmet Gönül çifti, yaşlarına rağmen işlerine dört elle sarılıp gençlerin bu mesleğe yönelmesini istiyor. Zorlu yaşam koşullarına rağmen hayvancılığın onurlu bir meslek olduğunu vurgulayan çift, azimle çalışmaya devam ediyor.

Antalya şehir merkezinde 44 yıldır küçükbaş hayvancılıkla uğraşan ve yaşları 74'e dayanan Hüsniye ve Mehmet Gönül çifti, ilerleyen yaşlarına rağmen azimle işlerini sürdürüyor. Hayvancılığı hem geçim kaynağı hem yaşam tarzı olarak gören çift, gençlere bu mesleği tavsiye ediyor. Çalışmanın önemini vurgulayan ve hayvancılığın küçümsenmemesini isteyen Hüsniye Gönül, "Hırsızlık ayıp, iş yapmak ayıp değildir. Kendi malını güdüyorsan kimse sana çoban demez. Bu işin emeğiyle ekmek kazanıyorum. Gençler bunu bilmiyor, koyunları sat diyorlar. Bana ekmeği kim getirecek?" ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 44 senedir hayvancılık yapan Hüsniye -Mehmet Gönül çifti, küçükbaş hayvanlarını kent merkezindeki otluk alanda gütmeye devam ediyor. Yemlerdeki fiyat artışının etkisiyle hayvanlarını her gün sınırlı yeşil alanda otlatan çift, yaş almanın da etkisiyle çeşitli hastalıkların boy göstermesine rağmen işlerinden vazgeçmiyor.

"43 küçükbaş hayvanımız var"

Çiftçilik yaparak çalışmaya başladığını anlatan Mehmet Gönül, 1980'den sonra yapacak başka bir işleri kalmayınca hayvancılığa yöneldiklerini açıkladı. Gönül, "Önce çiftçilik yapıyorduk, sonra hayvancılığa döndük. Mecburuz. Başka yapacak bir şey olmayınca bu işe devam ettik. Şu anda 43 küçükbaş hayvanımız var, besleyip kurbanda satıyoruz. Bu şekilde geçimimizi sağlıyoruz" diye konuştu.

"Yükselen yem fiyatları zorluyor"

Gönül çiftinin en büyük sorunlarından biri ise yeşil alanların azalması nedeniyle yeme bağımlı olmak. Bir gün otlatmaya gidemediklerinde yem maliyetinin günlük 700 TL'yi bulduğunu söyleyenHüsniye Gönül, "Eskiden yem daha ucuzdu, ayrıca yeşil alan çoktu. Şimdi Antalya'nın çoğu yapılaşmış durumda" dedi.

"Kendimize almıyoruz onlara alıyoruz"

Hüsniye Gönül ise kazançlarını kendileri için harcamayıp hayvanlara yem aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti: "Yemlemesek besili olmazlar, kendimize almıyoruz onlara alıyoruz. Yem alıyoruz, bitiyor, bir daha veresiye alıyoruz, idare ediyorlar. Yem de pahalı, bir çuval küspe 600 TL. Hayvanları yemlemek için borçlanıyoruz. Başa gelen çekilir. Bu işi yapan gençler şevkle ve saygıyla çalışmalı".

"Hayvanı iyi beslersen güzel kazanırsın"

Hayvanların iyi beslenmesi ve bakımı konusunda dikkatli olduklarını ifade eden Mehmet Gönül, kaliteli bakımın kurbanda daha iyi gelir sağladığını söyledi. Gönül, "Hayvanı iyi beslersen, güzel fiyatlara satarsın. Kendi evimizin önünde kesim yapıyoruz. Gençler bu işi devam ettirirse çok güzel olur ama yer sıkıntısı büyük" dedi.

Ekip çalışması ve azim

İşlerini birlikte yürüten ve 48 yıldır evli olan Gönül çifti, birçok rahatsızlığa rağmen hayvanları her gün beraber otlatıyor. Mehmet Gönül, "İşi beraber yapıyoruz. Birbirimize her zaman yardımcı oluyoruz. Allah mutluluk versin, yapabildiğimiz kadar devam etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullanırken, Hüsniye Gönül ise "Başa gelen çekilir değil mi? Bu deveyi ya güdeceksin ya gideceksin. Anam bak, bu gençler vardığı yerde yuva kuracaksa dili olmayacak. Dili olmayacak, şevki olacak. Büyüğüne de saygılı olacak. Benim istediğim o" şeklinde konuştu.

"Hırsızlık ayıp, iş yapmak ayıp değil"

Hüsniye -Mehmet Gönül çifti, gençlere hayvancılığa yönelmeleri ve işi benimsemeleri çağrısında bulundu. Hüsniye Gönül, hayvancılığın özveri gerektirdiğini ancak bir o kadar da onurlu bir meslek olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Biz sabah erkenden kalkarız, hayvanlara yem verip öğleden sonra otlatmaya götürürüz. Sabah yemlemezsek hayvanlar durmaz. Besili olmaları için tüm emeğimizi harcıyoruz. Hırsızlık ayıp, iş yapmak ayıp değildir. Kendi malını güdüyorsan kimse sana çoban demez. Bu işin emeğiyle ekmek kazanıyorum. Gençler bunu bilmiyor, koyunları sat diyorlar. Bana ekmeği kim getirecek? Onu bilen yok" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Fenerbahçe derbisi öncesi en büyük sorunu tek seferde çözdü
img

Asılan bayraktan rahatsız olan biri var: Halep kimin toprağı?
img

Küçük kızı dakikalarca taciz etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, İslahiye 4-5 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 4-5 Aralık Seyhan, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yabani ne zaman final yapacak? Final bölümü belli oldu CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Aralık günün maçları nereden izlenir? 5 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, İkizler, Başak burcu yorumu! 5 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları A SPOR CANLI İZLE! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI maçları HD, şifresiz, donmadan izleme linki Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? Roblox erişim engelinde son durum! ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? Dünya Madenciler Günü Kutlaması 4 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.