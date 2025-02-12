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73 Yıl Süren Aşk: İzzet ve Fatma Sarıoğlu Çifti Genç Nesillere İlham Veriyor

73 Yıl Süren Aşk: İzzet ve Fatma Sarıoğlu Çifti Genç Nesillere İlham Veriyor
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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde tam 73 yıldır birlikte yaşayan İzzet ve Fatma Sarıoğlu çifti, mutluluğun sırrını sabır, sevgi ve anlayış olarak özetliyor. Kaymakamlık tarafından düzenlenen 'Vefa Çınarları: Bir Ömür El Ele' projesi kapsamında çift onurlandırıldı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde tam 73 yıldır aynı yastığa baş koyan İzzet ve Fatma Sarıoğlu çifti, sevgi, sadakat ve sabrın en güzel örneğini sergileyerek genç nesillere ilham oluyor.

2025 Aile Yılı kapsamında Kavaklıdere Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Vefa Çınarları: Bir Ömür El Ele" projesi çerçevesinde, Kavaklıdere Kaymakamı Ali Argama ve beraberindeki heyet, ilçenin en uzun süre evli kalan çifti olan Sarıoğlu ailesini ziyaret etti. Ziyarette, çiftin yıllara meydan okuyan evlilikleri kutlandı ve bu anlamlı birliktelik onurlandırıldı.

Mutluluklarının sırrını sabır, sevgi ve anlayış olarak özetleyen Sarıoğlu çifti, gençlere şu mesajı verdi: "Birbirinizi sevin, sabırlı olun. Hayat, paylaştıkça güzelleşir."

Kavaklıdere Kaymakamlığı, aile bağlarını güçlendirmek, geçmişten gelen değerleri yeni nesillere aktarmak ve "Aile Yılı" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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