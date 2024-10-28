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73 Yaşındaki Gül Hanım, Güvercin Yemi Satarak Geçimini Sağlıyor

73 Yaşındaki Gül Hanım, Güvercin Yemi Satarak Geçimini Sağlıyor
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Eskişehir'de yaşayan 73 yaşındaki Gül Hanım Dal, 8 buçuk yıldır güvercin yemi satarak geçimini sağlıyor. Güvercinlere olan sevgisi sayesinde hayata tutunan Gül Hanım, bu işle hem ekonomik kazanç elde ediyor hem de kuşları bir tutku olarak görüyor.

Eskişehir'de yaşayan 73 Yaşındaki Gül Hanım Dal, geçimini güvercin yemi satarak sağlarken, güvercinlere olan sevgisinin ona güç verdiğini belirtti.

Odunpazarı İlçesi Arifiye Mahallesinde yer alan Reşadiye Camii'nin avlusunda küçük bir taburede kuş yemi satan Gül Hanım, her gün taburesine gelen kuşları seviyor ve bu işi sadece geçim kaynağı olarak görmüyor. Gül Hanım, yaz kış demeden yaklaşık 8 buçuk yıldır kuş sevgisi sayesinde hem geçimini sağlıyor hem de hayata tutunuyor. Öte yandan 5 çocuk annesi olan gül hanım kuşları beslemenin onun için bir tutku olduğunu dile getirdi. Kuşları çocukları gibi sevdiğini vurgulayan Gül, "Eskiden at arabam vardı kağıt topluyordum. Şimdi şeker, tansiyon hastasıyım. Yaklaşık 8 buçuk senedir kuş yemi satarak geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Sevgim bana güç veriyor. Hayvanları ve özellikle kuşları çok seviyorum. Kuşları çocuklarım gibi seviyorum, onların doyduğunu ve uçtuğunu görmek içimi huzurla kaplıyor. Kuşlar sayesinde geçinebiliyorum, gönlüm hep onlarda. Onların ekmeklerin den geçiniyorum. Vatandaşlar yem alıyorlar, yardımcı oluyorlar" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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