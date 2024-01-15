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73 yaşındaki depremzede kadın, kedileriyle konteyner evinde hayatını sürdürüyor

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Kahramanmaraş'ta depremzede olan 73 yaşındaki Şaziye Pınar, sahiplendiği kedileriyle birlikte konteyner evinde yaşamını sürdürüyor. Kedilerin onun için en büyük yoldaş ve terapi olduğunu belirten Pınar, onları çok sevdiğini ifade etti.

Kahramanmaraş'ta 73 yaşındaki depremzede kadın, sahiplendiği kedileriyle konteyner evinde hayatını sürdürüyor.

Onikişubat ilçesi Expo konteyner kentte hayatını sürdüren 73 yaşındaki Şaziye Pınar, sokakta bulduğu kedileri sahiplendi ve onların kendisine en büyük yoldaş, en büyük terapi olduğunu söyledi.

Kedilerini çok sevdiğini söyleyen Pınar, "Depremde evim yerle bir oldu. 2 ay İstanbul'da kaldım. Oralarda yapamadım ve tekrar memlekete geldim. Konteyner verdiler ve şimdilik buradayım. Yol yürüyüşünde bir tane kedi ile karşılaştım. Kedi ile arkadaş olduk. Daha sonra benim evime gelmeye başladı. Kedinin daha sonra hamile olduğunu öğrendim. Bir müddet sonra pencereye bağırarak çıktığını duydum. Daha sonra kediyi içeri aldım ve o sırada doğumu başlamıştı. Biz onun doğumunu yaptırdık ve 6 tane yavrusu oldu. 5 aydır bakıyorum ve bana en büyük yoldaş, en büyük terapi oldular. Onları çok seviyorum" dedi.

Sıcacık evinde kedileriyle yaşadığını anlatan Pınar, "İçeride oturuyorlar. Akşam da kanepede beraber yatıyoruz" ifadesini kullandı.

Pınar, "Ben çamaşırhaneye ya da otobüs durağına gideceğim zaman benim peşime takılıyorlar ve beni oraya kadar yolcu ediyorlar. Ben eve gelene kadar gelmiyorlar orada bekliyorlar. Hayvan sevgisi başka bir şeymiş. Herkesin tatmasını isterim. Hayvanları horlamasınlar. İsimlerini ise Karakız ve Şirinler koydum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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